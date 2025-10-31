Parlament Mołdawii zatwierdził nowego premiera. Alexandru Munteanu, biznesmen i ekonomista, który przez ostatnie dwie dekady mieszkał poza granicami kraju, stanie na czele proeuropejskiego rządu. Czy jego nominacja oznacza nowy kierunek dla Mołdawii?

W piątek mołdawski parlament przegłosował kandydaturę Alexandru Munteanu na stanowisko premiera. Informację tę przekazała agencja Reutera.

Kim jest nowy premier Mołdawii?

Alexandru Munteanu to postać dotąd nieznana w krajowej polityce – przez ostatnie 20 lat mieszkał i pracował bowiem poza Mołdawią, a wcześniej nie pełnił żadnych funkcji politycznych.

Munteanu posiada obywatelstwo mołdawskie, rumuńskie i amerykańskie. W latach 90. pracował w Narodowym Banku Mołdawii, a później w Banku Światowym oraz funduszach inwestycyjnych na Ukrainie.

Jego doświadczenie zawodowe koncentruje się na finansach i ekonomii.

Nominacja od prezydentki i ambitne zadania

Tydzień temu Alexandru Munteanu otrzymał nominację od prezydentki Mai Sandu. 

Głowa państwa życzyła przyszłemu premierowi zbudowania gabinetu, który „spełni najważniejsze oczekiwania obywateli: zapewni pokój, przygotuje kraj do przystąpienia do UE, wzmocni gospodarkę i podniesie poziom życia ludzi”.

Munteanu nie jest członkiem rządzącej Partii Działania i Solidarności (PAS).

Gospodarka na pierwszym miejscu

Nowy premier zapowiedział już, że zamierza skoncentrować się na rozwoju gospodarki Mołdawii po latach stagnacji. Dodał także, że w jego gabinecie prawdopodobnie znajdzie się wielu ministrów z poprzedniego rządu.

Nominacja Alexandru Munteanu na premiera może oznaczać nowy rozdział w historii Mołdawii. Przed nowym rządem stoją ambitne wyzwania – od wzmocnienia gospodarki, przez podniesienie poziomu życia obywateli, aż po przygotowanie kraju do członkostwa w Unii Europejskiej. 

Czy nowy premier zdoła spełnić oczekiwania społeczeństwa i wprowadzić Mołdawię na ścieżkę szybkiego rozwoju? Czas pokaże.