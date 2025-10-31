Parlament Mołdawii zatwierdził nowego premiera. Alexandru Munteanu, biznesmen i ekonomista, który przez ostatnie dwie dekady mieszkał poza granicami kraju, stanie na czele proeuropejskiego rządu. Czy jego nominacja oznacza nowy kierunek dla Mołdawii?

Parlament Mołdawii przegłosował w piątek nominację Alexandru Munteanu na premiera nowego proeuropejskiego rządu tego kraju / ELENA COVALENCO/AFP/East News / East News

W piątek mołdawski parlament przegłosował kandydaturę Alexandru Munteanu na stanowisko premiera. Informację tę przekazała agencja Reutera.

Kim jest nowy premier Mołdawii?

Alexandru Munteanu to postać dotąd nieznana w krajowej polityce – przez ostatnie 20 lat mieszkał i pracował bowiem poza Mołdawią, a wcześniej nie pełnił żadnych funkcji politycznych.

Munteanu posiada obywatelstwo mołdawskie, rumuńskie i amerykańskie. W latach 90. pracował w Narodowym Banku Mołdawii, a później w Banku Światowym oraz funduszach inwestycyjnych na Ukrainie.

Jego doświadczenie zawodowe koncentruje się na finansach i ekonomii.

