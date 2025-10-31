Parlament Mołdawii zatwierdził nowego premiera. Alexandru Munteanu, biznesmen i ekonomista, który przez ostatnie dwie dekady mieszkał poza granicami kraju, stanie na czele proeuropejskiego rządu. Czy jego nominacja oznacza nowy kierunek dla Mołdawii?
W piątek mołdawski parlament przegłosował kandydaturę Alexandru Munteanu na stanowisko premiera. Informację tę przekazała agencja Reutera.
Alexandru Munteanu to postać dotąd nieznana w krajowej polityce – przez ostatnie 20 lat mieszkał i pracował bowiem poza Mołdawią, a wcześniej nie pełnił żadnych funkcji politycznych.
Munteanu posiada obywatelstwo mołdawskie, rumuńskie i amerykańskie. W latach 90. pracował w Narodowym Banku Mołdawii, a później w Banku Światowym oraz funduszach inwestycyjnych na Ukrainie.
Jego doświadczenie zawodowe koncentruje się na finansach i ekonomii.