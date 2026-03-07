W nocy z piątku na sobotę Izrael uderzył w Teheran, m.in. w międzynarodowe lotnisko, a Arabia Saudyjska przechwyciła rakietę lecącą na Rijad. Ostrzały objęły też Irak i Liban, gdzie ranni zostali żołnierze sił pokojowych. "Ponad 1,3 tys. cywilów zginęło w trwającym od tygodnia konflikcie" – poinformował przedstawiciel Iranu w ONZ. Walki na Bliskim Wschodzie przybierają na sile.

Dym i ogień unoszą się z miejsca nalotów na międzynarodowe lotnisko Mehrabad w Teheranie, 7 marca 2026 roku / ATTA KENARE/AFP/East News / East News

Izrael poinformował 7 marca o rozpoczęciu "szeroko zakrojonych" ataków na cele w Teheranie.

Irański nadawca państwowy poinformował m.in. o eksplozji w zachodniej części miasta.

Iran kontynuuje ataki na Izrael i region Zatoki Perskiej.

Irański ambasador przy ONZ poinformował, że od początku ataków USA i Izraela na Iran zginęło już 1332 cywilów, w tym dzieci.

Wymiana ognia nie ustaje

"W wyniku amerykańsko-izraelskich uderzeń zginęło 1332 cywilów, w tym kobiety i dzieci. Tysiące innych zostało rannych, a szkoły i szpitale są celowo atakowane" – poinformował w swoim raporcie irański ambasador przy ONZ Amir Saeid Iravani. Siły Obrony Izraela potwierdziły przeprowadzenie w nocy z piątku na sobotę "zakrojonych na szeroką skalę" uderzeń na stolicę Iranu. Zaatakowano m.in. międzynarodowe lotnisko Mehrabad w Teheranie.

Szef sztabu armii oświadczył, że jego oddziały "miażdżą irański reżim terrorystyczny". W odpowiedzi Teheran wystrzelił nową salwę pocisków w kierunku Izraela. Syreny alarmowe rozbrzmiewały m.in. w Beer Szewie.