W nocy z piątku na sobotę Izrael uderzył w Teheran, m.in. w międzynarodowe lotnisko, a Arabia Saudyjska przechwyciła rakietę lecącą na Rijad. Ostrzały objęły też Irak i Liban, gdzie ranni zostali żołnierze sił pokojowych. "Ponad 1,3 tys. cywilów zginęło w trwającym od tygodnia konflikcie" – poinformował przedstawiciel Iranu w ONZ. Walki na Bliskim Wschodzie przybierają na sile.

  • Izrael poinformował 7 marca o rozpoczęciu "szeroko zakrojonych" ataków na cele w Teheranie.
  • Irański nadawca państwowy poinformował m.in. o eksplozji w zachodniej części miasta.
  • Iran kontynuuje ataki na Izrael i region Zatoki Perskiej.
  • Irański ambasador przy ONZ poinformował, że od początku ataków USA i Izraela na Iran zginęło już 1332 cywilów, w tym dzieci.
Wymiana ognia nie ustaje

"W wyniku amerykańsko-izraelskich uderzeń zginęło 1332 cywilów, w tym kobiety i dzieci. Tysiące innych zostało rannych, a szkoły i szpitale są celowo atakowane" – poinformował w swoim raporcie irański ambasador przy ONZ Amir Saeid Iravani. Siły Obrony Izraela potwierdziły przeprowadzenie w nocy z piątku na sobotę "zakrojonych na szeroką skalę" uderzeń na stolicę Iranu. Zaatakowano m.in. międzynarodowe lotnisko Mehrabad w Teheranie.

Szef sztabu armii oświadczył, że jego oddziały "miażdżą irański reżim terrorystyczny". W odpowiedzi Teheran wystrzelił nową salwę pocisków w kierunku Izraela. Syreny alarmowe rozbrzmiewały m.in. w Beer Szewie.

Konflikt rozlewa się na sąsiednie państwa

Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o zestrzeleniu pocisku balistycznego wymierzonego w bazę lotniczą Prince Sultan, gdzie stacjonują wojska USA. W Libanie, gdzie według lokalnych władz zginęło już ponad 200 osób, w ataku na placówkę misji pokojowej ONZ UNIFIL ranni zostali żołnierze z Ghany. Jak podaje agencja AFP, systemy obronne Kataru zneutralizowały także większość nadlatujących irańskich dronów. Celem ataków stały się także instalacje naftowe w Iraku oraz lotnisko w Bagdadzie. Dotychczas nie ma informacji o ewentualnych ofiarach i zniszczeniach.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł w piątek, że sytuacja grozi "wymknięciem się spod kontroli". Amerykańsko-izraelskie siły prowadzą od 28 lutego zintensyfikowany ostrzał celów w Iranie, na co Teheran odpowiada atakami odwetowymi. Eskalacja doprowadziła do paraliżu żeglugi w cieśninie Ormuz, efektem czego jest gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych o ponad 25 proc.

