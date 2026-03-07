​204 euro grzywny za nieprawidłowe wyrzucenie odpadów otrzymał mieszkaniec Piacenzy na północy Włoch - napisał lokalny dziennik "Libertà". Należące do mężczyzny śmieci znaleziono w nieodpowiednim koszu. Do właściciela służby dotarły na podstawie starego biletu lotniczego, który znajdował się w worku. Mężczyzna jednak twierdzi, że swoje odpady wyrzucił w odpowiednie miejsce i ktoś inny musiał je przenieść.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od biletu do mandatu

W ostatnich dniach mieszkaniec włoskiej Piacenzy otrzymał grzywnę w wysokości 204 euro. Powodem było wrzucenie worka z odpadami zmieszanymi do zwykłego ulicznego kosza, zamiast do szarego pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki.

Pracownicy służb komunalnych przeprowadzili inspekcję worka i znaleźli w nim stary, imienny bilet lotniczy. To pozwoliło im ustalić dane osoby odpowiedzialnej za nieprawidłowe pozbycie się odpadów. Na tej podstawie wymierzono karę finansową.

Mężczyzna jednak utrzymuje, że prawidłowo wyrzucił śmieci. Przypuszcza, że ktoś inny przez pomyłkę lub dla żartu przeniósł jego worek z jednego kontenera do drugiego.