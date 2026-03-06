Policjanci z Radomia zatrzymali 65-letniego mężczyznę, który przez 16 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w specjalnej "skrytce" ukrytej pomiędzy drzwiami. Za mieszkańcem powiatu radomskiego wystawiono dwa listy gończe.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Do zatrzymania doszło w czwartek 5 marca na terenie powiatu radomskiego. Funkcjonariusze od dłuższego czasu analizowali materiały dotyczące sprawy i ustalali miejsce pobytu poszukiwanego.

Gdy pojawili się w miejscu, gdzie mógł przebywać 65-latek, odkryli jego nietypową kryjówkę. Mężczyzna próbował się w niej ukryć.

Plan jednak się nie powiódł - funkcjonariusze szybko odnaleźli poszukiwanego i zatrzymali go.

Dwa listy gończe i poważne zarzuty

65-latek był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych. Wydały je Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód oraz Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

Mężczyzna miał odpowiadać za przestępstwa związane z oszustwem oraz wyrządzeniem szkody w obrocie gospodarczym. To czyny, które w polskim prawie mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami karnymi.

Po zatrzymaniu został doprowadzony do aresztu, gdzie odbędzie zaległą karę pozbawienia wolności.