Policjanci z Radomia zatrzymali 65-letniego mężczyznę, który przez 16 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w specjalnej "skrytce" ukrytej pomiędzy drzwiami. Za mieszkańcem powiatu radomskiego wystawiono dwa listy gończe.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Do zatrzymania doszło w czwartek 5 marca na terenie powiatu radomskiego. Funkcjonariusze od dłuższego czasu analizowali materiały dotyczące sprawy i ustalali miejsce pobytu poszukiwanego.
Gdy pojawili się w miejscu, gdzie mógł przebywać 65-latek, odkryli jego nietypową kryjówkę. Mężczyzna próbował się w niej ukryć.
Plan jednak się nie powiódł - funkcjonariusze szybko odnaleźli poszukiwanego i zatrzymali go.
65-latek był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych. Wydały je Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód oraz Prokuratura Okręgowa w Radomiu.
Mężczyzna miał odpowiadać za przestępstwa związane z oszustwem oraz wyrządzeniem szkody w obrocie gospodarczym. To czyny, które w polskim prawie mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami karnymi.
Po zatrzymaniu został doprowadzony do aresztu, gdzie odbędzie zaległą karę pozbawienia wolności.