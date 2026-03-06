​Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński ogłosili alternatywę dla unijnego programu SAFE. Skąd NBP weźmie pieniądze na ten pomysł? Dlaczego rząd PiS nie skorzystał z takiej możliwości, gdy kupowano sprzęt wojskowy w Korei i Stanach Zjednoczonych? Czy prezydent zawetuje ustawę wdrażającą unijny SAFE? Gościem Krzysztofa Ziemca w sobotę będzie Rafał Leśkiewicz, podsekretarz stanu i rzecznik prezydenta.

Rafał Leśkiewicz / arch. RMF

Rząd stworzył listę rezerwową projektów do programu SAFE na prawie 80 miliardów złotych. Minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka proponuje, by pieniądze z NBP przeznaczyć właśnie na te projekty. Czy prezydent zgodziłby się na takie rozwiązanie? A może Polska powinna skorzystać z obu możliwości - unijnego SAFE i propozycji prezydenta? Kiedy odbędzie się spotkanie w tej sprawie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem -Kamyszem?

Czy Polska powinna zdecydować się na przyłączenie do nuklearnego parasola Francji, który zaproponował prezydent Macron? A może prezydent jest zdecydowanym zwolennikiem Nuclear Sharing i nie bierze innych rozwiązań pod uwagę? Czy to może być kolejne zarzewie konfliktu między rządem a Pałacem Prezydenckim?

W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawi kandydata Prawa i Sprawiedliwości na przyszłego premiera. Kto ma największe szanse w tym wyścigu? Z sondaży wynika, że Prawo i Sprawiedliwość notuje spadki poparcia. Czy prezydent mógłby stanąć na czele środowiska prawicowego stworzonego wspólnie z PiS i Konfederacjami?

Naszego gościa zapytamy także, czy Karol Nawrocki skłonny jest do kompromisu w sprawie ustawy łańcuchowej.

Na Gościa Krzysztofa Ziemca zapraszamy o godz. 8:32 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!