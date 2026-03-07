Nadszedł moment, na który czekali wszyscy eurowizyjni fani. Już dziś w TVP zobaczymy finał Krajowych Kwalifikacji do Eurowizji 2026. O reprezentowanie Polski powalczy ośmiu reprezentantów.

Polska wystąpi w drugim eurowizyjnym półfinale / IMAGO/Isabelle Ouvrard/Imago Stock and People/JOE KLAMAR/AFP/ / East News

Kogo zobaczymy w preselekcjach?

Krajowe kwalifikacje do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji będzie można śledzić w TVP od godziny 17:35. Widzowie zobaczą nagrane wcześniej występy ośmiu artystów. Na scenie pojawią się:

Alicja Szemplińska - "Pray",

Anastazja Maciąg - "Wild Child",

Basia Giewont - "Zimna woda",

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości",

Karolina Szczurowska - "Nie bój się",

Ola Antoniak - "Don’t You Try",

Piotr Pręgowski - "Parawany tango",

Stasiek Kukulski - "This Too Shall Pass".

Publiczny nadawca zapowiedział też występy gości związanych z konkursem - Michała Wiśniewskiego i Viki Gabor.

Głosować już można

TVP zdecydowała, że głosować na swoich faworytów można już od 28 lutego za pośrednictwem aplikacji TVP VOD. Etap głosowania internetowego zakończy się 7 marca 2026 roku o godz. 17:00, a więc tuż przed emisją preselekcji. Później ruszy głosowanie SMS-owe. Zamknięcie linii do głosowania SMS nastąpi 7 marca 2026 roku o godz. 23:59.

Wyniki w niedzielę

Co istotne, to nie jury, a widzowie w pełni zdecydują o tym, kto pojedzie do Wiednia. Publiczny nadawca przewiduje rozstrzygnięcie z udziałem rezerwowego jury tylko w jednym przypadku - awarii systemów teleinformatycznych.

Ogłoszenie wyników też będzie nietypowe. O tym, kto będzie reprezentował Polskę, dowiemy się 8 marca 2026 roku w programie "Pytanie na śniadanie" o godz. 10:00.

W ten weekend dowiemy się też, kto na Eurowizji będzie reprezentował Portugalię, Szwecję i Czechy.

Finał w maju

Wybranie krajowego reprezentanta to dopiero początek. Polski reprezentant będzie musiał przekonać europejską publiczność i jury, że zasługuje na miejsce w finale.

Polski wykonawca zaprezentuje się na scenie 12 maja 2026 r. w drugiej części pierwszego półfinału. O miejsce w finale będziemy się bić ze Szwedami, Izraelem, Belgami, Portugalią, Chorwacją czy Finlandią. 12 maja wystąpi też Gruzja, Mołdawia, Grecja, Estonia, San Marino, Czarnogóra, Litwa i Serbia.

W półfinałach Eurowizji 2026 będą obowiązywały nowe zasady . Po kilku latach, w których o awansie do finału decydowali wyłącznie widzowie, Europejska Unia Nadawców zdecydowała się przywrócić głosowanie jury. Od teraz o ostatecznym wyniku zadecyduje równy podział głosów: 50 procent punktów przyzna jury, a 50 procent widzowie. Celem tej zmiany jest zapewnienie większej różnorodności muzycznej oraz docenienie wysokiej jakości zgłoszeń artystycznych, które nie zawsze zdobywają największą popularność wśród publiczności.

W skład każdego jury wejdzie siedem osób, a ich grono zostanie poszerzone o przedstawicieli różnych środowisk związanych z muzyką. Wśród jurorów mogą znaleźć się m.in. dziennikarze i krytycy muzyczni, nauczyciele muzyki, choreografowie, reżyserzy sceniczni oraz doświadczeni przedstawiciele branży muzycznej. Nowością jest także wymóg, by co najmniej dwóch jurorów pochodziło z grupy wiekowej 18-25 lat.

Finał Eurowizji 2026 czeka nas 16 maja. 70. Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest w Wiedniu, bo poprzednią edycję imprezy wygrał reprezentant Austrii - JJ, który zaprezentował piosenkę "Wasted love".

Niektóre kraje zrezygnowały z Eurowizji 2026

Tegoroczny konkurs już od kilku miesięcy wywołuje ogromne emocje - głównie ze względu na decyzję o dopuszczenie Izraela do konkursu. Pięć krajów - Irlandia, Hiszpania, Islandia, Słowenia oraz Holandia - ogłosiło, że w ramach protestu nie wyślą swoich reprezentantów na Eurowizję do Wiednia.