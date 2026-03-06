Szwedzka Straż Przybrzeżna poinformowała o zajęciu w piątek po południu na Morzu Bałtyckim u wybrzeży Trelleborga statku towarowego Caffa. Statek miał kilka miesięcy temu zmienić banderę z rosyjskiej na gwinejską.

"Oceniamy, że jednostka nie odbywała bezpiecznego rejsu przez szwedzkie wody terytorialne" - podkreślono w komunikacie straży. Szwedzka policja wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia prawa morskiego. Wstępnie przestępstwo zakwalifikowano jako brak zdolności żeglugowej. Minister obrony cywilnej, któremu podlegają służby morskie, Carl-Oskar Bohlin napisał na platformie X, że Caffa znajduje się na ukraińskiej liście sankcji. Zwrócił uwagę na niejasną strukturę właścicielką i podejrzenie braku ubezpieczenia. Statek miał latem ubiegłego roku zmienić banderę z rosyjskiej na gwinejską. Według portalu Marinetraffic 96-metrowy statek płynął z portu w Casablance w Maroku do Petersburga. W przeszłości wielokrotnie cumował w rosyjskich portach.