Rosjanie ostrzelali rakietami balistycznymi wieżowiec w Charkowie: 5 osób zginęło, a 10 zostało rannych - podaje w sobotę o poranku Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy. Na miejscu ataku trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Według wstępnych informacji pod gruzami może być jeszcze około 10 osób, w tym dziecko. Rakiety balistyczne uderzyły też m.in. w Kijów, Zaporoże i Odessę.

Atak Rosji na Charków w nocy 7 marca 2026 roku, służby szukają ludzi pod gruzami / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy /

W nocy z piątku na sobotę doszło do kolejnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. "Ukraińska Prawda" - powołując się na informacje, których udzielili dowódcy Sił Powietrznych oraz Sił Zbrojnych Ukrainy, a także mer Kijowa Witalij Kliczko i mer Charkowa Ihor Terechow - podała, że Rosjanie uderzyli dronami oraz rakietami balistycznymi. Do tej pory wiadomo, że znaleziono szczątki pięciu osób, a co najmniej 10 osób jest rannych.

"Potwierdzono bezpośrednie trafienie balistyczne w wieżowiec w obwodzie kijowskim. Znaczne zniszczenia, pożar, pod gruzami znajdują się ludzie" - informują służby. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Zaatakowano również Odessę. Służby walczą z pożarami wywołanymi atakiem.

W związku z rosyjskim atakiem w nocy polskie wojsko poderwało myśliwce. "Uwaga. W związku z atakami rakietowymi Federacji Rosyjskiej, wykonującej uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Około godz. 5 alarm odwołano.

