Służba Bezpieczeństwa Azerbejdżanu poinformowała w piątek, że udaremniła przygotowania do czterech ataków terrorystycznych prowadzone przez agentów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. W pobliżu jednej z wiosek służby odkryły kontener z niemal 8 kilogramami ładunków wybuchowych.

Ambasada Azerbejdżanu w Teheranie (zdjęcie archiwalne) / AFP / East News

Udaremnione akty terrorystyczne Iranu

Służba Bezpieczeństwa przekazała, że celem planowanych ataków było "wywołanie paniki i uderzenie w międzynarodowy autorytet Azerbejdżanu".

Ataki terrorystyczne były przygotowywane na infrastrukturę rurociągu naftowego Baku-Tbilisi-Ceyhan, przeciwko ambasadzie Izraela, wobec jednego z przywódców żydowskiej wspólnoty religijnej oraz na terenie synagogi aszkenazyjskiej w Baku.

Ponadto, funkcjonariusze organów ścigania odkryli kontener zainstalowany w pobliżu jednej z wiosek, w którym było prawie 8 kg ładunków wybuchowych.

Atak dronów na szkołę i lotnisko

W czwartek czworo cywilów zostało rannych w atakach irańskich dronów na szkołę i lotnisko w należącej do Azerbejdżanu eksklawie, Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej - podało ministerstwo spraw zagranicznych w Baku. Tymczasem Iran zaprzecza, by wystrzelił drony w stronę Azerbejdżanu.

Resort wezwał ambasadora Iranu, a prezydent Alijew ogłosił postawienie sił zbrojnych kraju w stan gotowości. Zarządził także ewakuację z Iranu personelu ambasady w Teheranie i konsulatu generalnego w Tebrizie.