Za oknami coraz częściej pojawia się słońce, a termometry zaczynają wskazywać wyższe temperatury - wielu Polaków zastanawia się więc, kiedy grzejniki w mieszkaniach staną się chłodne. Sezon grzewczy 2025/2026 powoli dobiega końca, ale jego zakończenie, jak co roku, zależy od wielu czynników – przede wszystkim od pogody i decyzji zarządców budynków.

Koniec sezonu grzewczego 2026 – kiedy wyłączą ogrzewanie? / Shutterstock

Sezon grzewczy w Polsce trwa średnio od 6 do 7 miesięcy.

Kończy się zwykle na przełomie marca i kwietnia.

Minimalna temperatura w mieszkaniach powinna wynosić 20°C.

Kto podejmuje decyzję o wyłączeniu ogrzewania? Dowiesz się z tego artykułu.

Kiedy kończy się sezon grzewczy 2026?

Sezon grzewczy w Polsce nie ma sztywno określonej daty zakończenia. Zazwyczaj wygaszanie kaloryferów następuje na przełomie marca i kwietnia, choć wszystko zależy od warunków atmosferycznych.

Przeciętnie ogrzewanie jest wyłączane wtedy, gdy temperatura na zewnątrz przez kilka dni utrzymuje się powyżej 12-15°C. W praktyce oznacza to, że w jednym roku kaloryfery mogą być ciepłe nawet do połowy maja, a w innym - przestają grzać już pod koniec marca.

Warto pamiętać, że najdłużej sezon grzewczy trwa w regionach górskich oraz w starszych budynkach, które szybciej się wychładzają. Z kolei w nowoczesnych blokach z dobrą izolacją mieszkańcy mogą cieszyć się komfortem cieplnym nawet przy wcześniejszym wyłączeniu ogrzewania.

Koniec sezonu grzewczego - kto o tym decyduje?

Nie istnieje ustawa, która precyzyjnie określa datę zakończenia sezonu grzewczego. Według rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 roku, dostawcy ciepła mają obowiązek zapewnić ogrzewanie wtedy, gdy wymaga tego pogoda. Ostateczna decyzja leży jednak po stronie zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot czy właścicieli nieruchomości.

W blokach i kamienicach zarządzanych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe o wyłączeniu ogrzewania decyduje zarządca, często po konsultacji z lokatorami. W szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach publicznych decyzję podejmuje dyrektor lub osoba odpowiedzialna za administrację budynku. W domach jednorodzinnych decyzja o zakończeniu sezonu należy wyłącznie do właściciela.

Jak długo trwa sezon grzewczy?

W polskich warunkach klimatycznych sezon grzewczy trwa średnio od 6 do 7 miesięcy. Rozpoczyna się zazwyczaj we wrześniu lub październiku, a kończy w kwietniu lub maju. Najdłużej dogrzewają się mieszkańcy południowych, górskich rejonów kraju, gdzie chłody pojawiają się szybciej i utrzymują dłużej. W cieplejszych regionach, a zwłaszcza w nowym budownictwie, sezon może być krótszy.

Koniec sezonu grzewczego - jaka temperatura powinna być w mieszkaniu?

Przygotuj się na zakończenie sezonu grzewczego / Shutterstock

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w mieszkaniu to nie tylko kwestia komfortu, ale również oszczędności. Zalecenia specjalistów są jasne - w pomieszczeniach mieszkalnych temperatura powinna mieścić się w przedziale 18-22°C. Jednak różne pomieszczenia mają swoje optymalne wartości:

pokój dzienny: 20-22°C

kuchnia: 16-19°C

sypialnia: 17-19°C

łazienka: 22-24°C

pokój dziecięcy: 20-22°C

Koniec sezonu grzewczego - jak się przygotować?

Zanim grzejniki na dobre ostygną, warto wykonać kilka prostych czynności, które pozwolą uniknąć problemów w kolejnym sezonie: