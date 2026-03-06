Ukraiński Sztab Generalny potwierdził, że w wyniku ataku dronów na rosyjski port w Noworosyjsku uszkodzone zostały dwa okręty Floty Czarnomorskiej: fregaty "Admirał Essen" i "Admirał Makarow". Stopień uszkodzeń jest nadal ustalany, a analizy dotyczące ewentualnych uszkodzeń innych rosyjskich jednostek trwają. "Admirał Essen" - według ukraińskich źródeł - został uszkodzony na tyle dotkliwie, że nie ma możliwości wystrzeliwania rakiet manewrujących Kalibr.

Atak na port w Noworosyjsku (w kraju krasnodarskim) z 2 marca był precyzyjnie zaplanowany i wykonany, i doprowadził do znacznych uszkodzeń infrastruktury portowej oraz jednostek rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Fregata "Admirał Essen", która była jednym z głównych celów, straciła zdolność bojową w zakresie użycia pocisków Kalibr, co stanowi istotny cios dla rosyjskich możliwości operacyjnych na Morzu Czarnym. 

Uderzenie w "Essena" objęło środkową nadbudówkę okrętu. Już w 2024 roku obie fregaty były celem ukraińskich ataków.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że w wyniku ataku uszkodzono także inne jednostki, w tym trałowiec "Walentin Pikul", poważne uszkodzenia zanotowano w okrętach zwalczania okrętów podwodnych "Eisk" i "Kasimow" oraz radarze systemu S-300PMU-2 "Faworit". Zniszczono również sześć z siedmiu tankowców na terminalu naftowym "Szeskharis".

Trwają prace nad obecnością Floty Czarnomorskiej w pobliżu Ukrainy

Atak wywołał natychmiastową reakcję rosyjskich władz, które wprowadziły stan wyjątkowy w regionie. Uszkodzenia infrastruktury portowej oraz jednostek wojskowych mogą wpłynąć na dalsze operacje rosyjskiej floty w regionie. Ukraińskie władze podkreślają, że działania te są częścią szerszej strategii mającej na celu osłabienie rosyjskiej obecności wojskowej na Morzu Czarnym.

Port w Noworosyjsku to jeden z najważniejszych portów morskich w Rosji, położony nad Morzem Czarnym. Jest kluczowym węzłem transportowym dla rosyjskiego eksportu, w tym ropy naftowej, produktów naftowych, zboża oraz innych towarów. Port ten odgrywa strategiczną rolę zarówno w handlu międzynarodowym, jak i w operacjach wojskowych, będąc bazą dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

W czwartek doszło także do ataku na rosyjski śmigłowiec Ka-27 na platformie wiertniczej Siwasz, znajdującej się na zachód od wybrzeża Krymu. Maszyna została zniszczona w ataku drona FPV, dostarczonego w rejon platformy przez ukraiński dron nawodny.

