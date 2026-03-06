Ukraiński Sztab Generalny potwierdził, że w wyniku ataku dronów na rosyjski port w Noworosyjsku uszkodzone zostały dwa okręty Floty Czarnomorskiej: fregaty "Admirał Essen" i "Admirał Makarow". Stopień uszkodzeń jest nadal ustalany, a analizy dotyczące ewentualnych uszkodzeń innych rosyjskich jednostek trwają. "Admirał Essen" - według ukraińskich źródeł - został uszkodzony na tyle dotkliwie, że nie ma możliwości wystrzeliwania rakiet manewrujących Kalibr.

"Admirał Essen" trafiony przez Ukraińców. Duże straty Rosjan w Noworosyjsku / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Atak na port w Noworosyjsku (w kraju krasnodarskim) z 2 marca był precyzyjnie zaplanowany i wykonany, i doprowadził do znacznych uszkodzeń infrastruktury portowej oraz jednostek rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Fregata "Admirał Essen", która była jednym z głównych celów, straciła zdolność bojową w zakresie użycia pocisków Kalibr, co stanowi istotny cios dla rosyjskich możliwości operacyjnych na Morzu Czarnym.

Uderzenie w "Essena" objęło środkową nadbudówkę okrętu. Już w 2024 roku obie fregaty były celem ukraińskich ataków.