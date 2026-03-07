Z portu w Tarencie na południu Włoch wypłynęła w piątek wieczorem w kierunku Cypru fregata Federico Martinengo ze 160 marynarzami na pokładzie - podały włoskie media. Operacja ma na celu wzmocnienie obrony wyspy. To wspólna inicjatywa Włoch, Hiszpanii, Francji i Holandii podjęta po irańskim ataku dronowym na brytyjską bazę na Cyprze.

Zdjęcie ilustracyjne / BARIS SECKIN / ANADOLU / PAP/Abaca

Włoska fregata zmierza w kierunku Cypru

Akrotiri, jedna z dwóch baz brytyjskich na Cyprze, została zaatakowana dronem przez Iran w nocy z niedzieli na poniedziałek - w ramach podjętego przez ten kraj odwetu po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiej operacji wojskowej.

Po tym zdarzeniu zdecydowano o wysłaniu tam włoskiej fregaty. To wspólna inicjatywa Włoch, Hiszpanii, Francji i Holandii. Jednostka wypłynęła w piątkowy wieczór z portu w Apulii i ma dotrzeć na Cypr w ciągu paru dni.

Obrona wyspy przed dronami i pociskami to kolejna taka misja tej jednostki. Do 2025 roku uczestniczyła ona w europejskiej operacji Eunavfor Aspides na Morzu Czerwonym - wskazała agencja Ansa. Chodziło wówczas o zapewnianie bezpieczeństwa żeglugi w związku z zagrożeniami ze strony wspieranego przez Iran ugrupowania Huti w Jemenie.

Federico Martinengo to jedna z najnowocześniejszych jednostek włoskich sił morskich. Jest wyposażona w rakiety przeciwlotnicze i przeciwokrętowe, działa oraz torpedy. Może także przyjmować na pokład śmigłowce i ma zaawansowane systemy radarowe i sonarowe.