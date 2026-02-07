Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że "nie widział" fragmentu nagrania zamieszczonego na jego profilu w mediach społecznościowych, na którym Barack i Michelle Obama byli przedstawieni jako małpy. Klip - z piosenką "The Lion Sleeps Tonight" - znajdował się na końcu 62-sekundowego filmu, który udostępnił sam prezydent. Film zawierał oskarżenia o oszustwa wyborcze w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Po fali krytyki, z jaką spotkało się zamieszczenie przez Trumpa tego nagrania, został on skasowany z jego konta.
Dziennikarze lecący z Donaldem Trumpem Air Force One dopytywali prezydenta o opublikowane na jego koncie w mediach społecznościowych nagranie, na którym Barack i Michelle Obama zostali przedstawieni jako małpy. Trump odpowiedział, że "nie popełnił błędu", gdy zapytano go, czy zamierza przeprosić.
Dodał, że widział tylko początek filmu, zanim opublikował go jego pracownik. Jak stwierdził, nie wiedział, że zawiera on takie ujęcie Obamów.