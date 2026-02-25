​Boliwijska Federacja Piłki Nożnej (FBF) wystosuje list do władz FIFA z prośbą o zaostrzenie środków bezpieczeństwa podczas turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw świata, który odbędzie się pod koniec marca. To pokłosie napiętej sytuacji w Meksyku, gdzie wybuchły zamieszki po śmierci barona narkotykowego "El Mencho". Meksyk jest jednym ze współorganizatorów tegorocznego mundialu.

W Meksyku wybuchły zamieszki po śmierci barona narkotykowego "El Mencho" / ALFREDO ESTRELLA/AFP/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Śmierć "El Mencho" wywołała falę przemocy, członkowie jego kartelu przystąpili bowiem do ataków odwetowych w co najmniej 13 meksykańskich stanach . Tamtejsze władze poinformowały, że do poniedziałku zginęło 60 osób. Szczególnie niebezpiecznie było w Guadalajarze, gdzie odbędą się mecze piłkarskich mistrzostw świata.

Baraże interkontynentalne mają zostać rozegrane właśnie w Guadalajarze i w Monterrey. Wyłonią dwóch uczestników mistrzostw świata. Wezmą w nich udział reprezentacje Boliwii, Surinamu i Iraku oraz Jamajki, Nowej Kaledonii i Demokratycznej Republiki Konga.

W barażach reprezentacja Boliwii 26 marca zmierzy się z Surinamem w Monterrey, a zwycięzca tego meczu pięć dni później zagra z Irakiem.

Boliwia zapowiada reakcję na wydarzenia w Meksyku

Wyślemy list do FIFA, aby zaostrzyć wszelkie środki bezpieczeństwa. Podejmujemy również wszelkie środki ostrożności jako delegacja - powiedział prezes boliwijskiej federacji Fernando Costa.

Dodał, że Boliwijczycy dopuszczają możliwość, że FIFA zmieni miejsce rozgrywania turnieju barażowego. W oparciu o okoliczności i obecną sytuację, zaplanujemy alternatywną opcję na wypadek, gdyby FIFA podjęła inną decyzję - stwierdził.

Meksyk jest jednym ze współorganizatorów mundialu

Prowadzona przez trenera Oscara Villegasa reprezentacja Boliwii zajęła siódme miejsce w południowoamerykańskich eliminacjach mistrzostw świata. Tym samym "La Verde" (Zieloni) zapewnili sobie miejsce w barażach międzykontynentalnych.

Przed wyjazdem na turniej w Meksyku, Boliwia 15 marca zmierzy się towarzysko z Trynidadem i Tobago na stadionie im. Ramona Aguilery w Santa Cruz de la Sierra. W styczniowych meczach towarzyskich "La Verde" przegrali z Meksykiem 0:1 i zremisowali z Panamą 1:1.

Mistrzostwa świata odbędą się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku.