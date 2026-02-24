Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą do natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego rozejmu między Rosją a Ukrainą. Dokument podkreśla wsparcie dla suwerenności Ukrainy, apeluje o wymianę jeńców oraz powrót przymusowo przesiedlonych cywilów. Rezolucja została uchwalona większością głosów, jednak Stany Zjednoczone oraz kilkadziesiąt innych państw wstrzymały się od głosu, co wywołało szeroką dyskusję na arenie międzynarodowej.

/ Shutterstock

ONZ przyjęło rezolucję wzywającą do natychmiastowego rozejmu w Ukrainie.

107 państw poparło dokument, 12 było przeciw, 51, w tym USA, wstrzymało się od głosu.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

We wtorek Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję zatytułowaną "Wsparcie na rzecz trwałego pokoju w Ukrainie". Dokument wzywa do natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego rozejmu między Rosją a Ukrainą, podkreślając konieczność zakończenia działań wojennych, które od czterech lat destabilizują region i niosą za sobą tragiczne skutki humanitarne.

W rezolucji potwierdzono zaangażowanie społeczności międzynarodowej na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Wezwano także do wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju, zgodnego z Kartą Narodów Zjednoczonych. Szczególną uwagę poświęcono kwestii wymiany jeńców oraz powrotu przymusowo przemieszczonych cywilów, w tym dzieci, które padły ofiarą konfliktu.

Wyniki głosowania i podziały wśród państw

Za przyjęciem rezolucji opowiedziało się 107 państw członkowskich ONZ. Przeciwko głosowało 12 krajów, w tym Rosja, Białoruś, Kuba i Iran. Aż 51 państw, wśród których znalazły się Stany Zjednoczone, Indie, Brazylia, Armenia, Węgry, Kazachstan i Serbia, wstrzymało się od głosu.

Przed głosowaniem Stany Zjednoczone wnioskowały o oddzielne głosowanie nad dwoma kluczowymi akapitami projektu, dotyczącymi ukraińskiej integralności terytorialnej oraz prawa międzynarodowego. Wniosek ten został jednak odrzucony przez Zgromadzenie Ogólne.

Reakcje międzynarodowe

Zastępczyni ambasadora USA przy ONZ, Tammy Bruce, wyraziła zadowolenie z apelu o zawieszenie broni, jednocześnie podkreślając, że rezolucja zawiera sformułowania, które mogą odwracać uwagę od rzeczywistych wysiłków dyplomatycznych na rzecz zakończenia wojny. Według niej dokument nie w pełni wspiera działania na rzecz trwałego pokoju.

Polska, reprezentowana przez stałego przedstawiciela przy ONZ Krzysztofa Szczerskiego, podkreśliła, że przyjęta rezolucja odwołuje się do najważniejszych zasad Karty Narodów Zjednoczonych i wzywa do całkowitego zaprzestania działań wojennych. Szczerski zaznaczył, że jest to niezbędny krok w kierunku sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie. Jednocześnie zwrócił uwagę na nieustępliwość Rosji, która wciąż domaga się odbudowy swojej strefy wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej, odmawiając Ukrainie prawa do suwerennej polityki.

Głos krytyki

Były wysłannik USA ds. Ukrainy, generał Keith Kellogg, skomentował decyzję o wstrzymaniu się USA od głosu jako niezrozumiałą. "Głosowanie ONZ w sprawie trwałego pokoju w Ukrainie, a my wstrzymaliśmy się od głosu. Kto by pomyślał. Federacja Rosyjska była przeciwna proklamacji. Czy cztery lata wojny to za mało? Czy zaginione dzieci, ostrzał miast i zabijanie niewinnych ludzi to za mało? To nie jest transakcja biznesowa - to wojna" - napisał generał.