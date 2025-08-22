Iran wznowi we wtorek negocjacje dotyczące swojego programu nuklearnego z Francją, Niemcami i Wielką Brytanią. W piątek taką informację podało irańskie MSZ. Do połowy października wspomniane trzy europejskie kraje mogą przywrócić międzynarodowe sankcje na Teheran.
Wtorkowe spotkanie ma odbyć się na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych. Nie wskazano jeszcze, gdzie do niego dojdzie.
Ogłoszono je po piątkowej rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji Francji - Jean-Noela Barrota, Wielkiej Brytanii - Davida Lammy’ego, Niemiec - Johanna Wadephula i wysokiej przedstawicielki UE ds. polityki zagranicznej Kai Kallas wraz z ich irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim.
Rozmowa ta odbyła się w kontekście groźby, że Francja, Niemcy i Wielka Brytania przywrócą sankcje międzynarodowe na Iran, jeśli Teheran nie będzie chciał osiągnąć rozwiązania dyplomatycznego przed końcem sierpnia lub nie skorzysta z możliwości przedłużenia rozmów.
Francja, Niemcy i Wielka Brytania są sygnatariuszami tzw. Wspólnego Kompleksowego Planu Działania (JCPOA), który miał ograniczyć irański program wzbogacania uranu w zamian za zniesienie części międzynarodowych sankcji. Porozumienie podpisano również z udziałem Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych. USA wycofały się jednak z układu w 2018 r., za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa.
Z powodu tej decyzji Waszyngton nie może samodzielnie uruchomić tzw. mechanizmu "snapback", czyli przywrócenia sankcji w przypadku stwierdzenia naruszeń umowy przez Iran. Mechanizm ten jest jednak nadal dostępny dla pozostałych stron JCPOA, a jego zastosowanie pozostaje możliwe do 18 października - daty formalnego wygaśnięcia kluczowych postanowień porozumienia.
Tymczasem według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Iran znacząco przekroczył limity określone w umowie. Z raportu agencji z jesieni 2024 r. wynika, że kraj ten zwiększył zapasy wzbogaconego uranu, w tym materiału o czystości 60 proc. - bliskiej poziomowi 90 proc., potrzebnemu do produkcji broni jądrowej.
Po czerwcowych atakach Izraela na irańskie instalacje nuklearne i wojskowe oraz uderzeniach USA na trzy obiekty irańskiego programu jądrowego Iran zawiesił współpracę z MAEA i wydalił jej inspektorów.
Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył w lipcu, że Teheran jest gotów wznowić negocjacje nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli otrzyma gwarancje bezpieczeństwa i zapewnienie, że nie dojdzie do kolejnych ataków na jego infrastrukturę.