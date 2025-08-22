Izrael wysłał w piątek jasny komunikat w kierunku Hamasu dotyczący konfliktu w Strefie Gazy. Izraelski minister obrony Israel Katz zapowiedział, że jeżeli palestyńscy bojownicy nie przystaną na izraelskie warunki zakończenie wojny, to "wkrótce otworzą się przed nim bramy piekieł". Dodał, że miasto Gaza zostanie zniszczone, jak inne miejscowości w Strefie Gazy.
Izrael kontynuuje operację zbrojną w Strefie Gazy. Ta rozpoczęła się po ataku palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na terytorium Izraela 7 października 2023 roku. Bojownicy zaatakowali wówczas południe Izraela zabijając blisko 1200 osób i porywając 251. W izraelskim odwecie zginęło już ponad 62,1 tys. Palestyńczyków.
W piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych minister obrony Izraela wystosował stanowczy apel do Hamasu. "Przed mordercami i gwałcicielami z Hamasu wkrótce otworzą się bramy piekieł, chyba że zgodzą się na izraelskie warunki zakończenia wojny: przede wszystkim rozbrojenie i uwolnienie wszystkich zakładników" - napisał Israel Katz w serwisie X.