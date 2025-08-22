Zagroził także, że jeżeli palestyńska organizacja się na to nie zgodzi, to miasto Gaza - czyli jak napisał Katz - "stolica Hamasu", podzieli los Rafahu i Bajt Hanun - miejscowości w dużej mierze zniszczonych w izraelskich atakach. Minister obrony przypomniał również, że już zatwierdził plan ataku na Gazę, obejmujący "intensywne ostrzały, ewakuację cywilów i walki manewrowe".

Operacja okupacja. Izrael chce zająć miasto Gaza

Rząd w Jerozolimie przyjął na początku sierpnia plan zdobycia Gazy - największego miasta palestyńskiego terytorium i głównego ośrodka, który nie jest jeszcze kontrolowany przez izraelskich żołnierzy. Katz zatwierdził w środę nad ranem plan operacji i mobilizację ok. 60 tysięcy rezerwistów, którzy mają go wykonać.

Armia przekazała, że prowadzi już wstępne działania poprzedzające inwazję. Władze palestyńskie od kilku dni informują o intensywnych walkach na przedmieściach Gazy.

Sama operacją zajęcia miasta ma być przeprowadzona w kilku fazach. Wojsko nie podało dokładnego harmonogramu, ale większość rezerwistów ma się stawić do służby na początku września. Nowa kampania zakłada m.in. wysiedlenie z Gazy cywilów. W mieście i okolicach może się teraz znajdować ok. 1 mln Palestyńczyków, czyli prawie połowa wszystkich mieszkańców Strefy Gazy.

Będzie rozejm? Egipt i Katar chce w tym pomóc

Po informacji o zatwierdzeniu nowej kampanii Egipt i Katar zintensyfikowały wysiłki na rzecz rozejmu. Hamas poinformował w poniedziałek, że przyjął nową propozycję. Izrael oficjalnie na nią nie odpowiedział. Premier Benjamin Netanjahu oświadczył natomiast, że polecił "natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników i zakończenia wojny na będących do przyjęcia dla Izraela warunkach".

Izraelski rząd określił na początku sierpnia warunki zakończenia wojny, które obejmują zwolnienie od razu wszystkich zakładników i faktyczną kapitulację Hamasu. Premier w ostatnich dniach zaznaczał, że jest zainteresowany właśnie taką umową. Według mediów zaakceptowana przez Hamas oferta państw arabskich obejmuje jedynie tymczasowy rozejm w zamian za wydanie części z ok. 20 żyjących izraelskich zakładników.