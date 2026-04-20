Rusza kolejny etap prac poszukiwawczych na terenie dawnych miejscowości Ostrówki oraz Wola Ostrowiecka w powiecie lubomelskim na Wołyniu w Ukrainie - poinformował w poniedziałek rzecznik IPN Rafał Kościański. Dodał, że chodzi o lokalizację miejsc pochówku szczątków ponad 350 Polaków.

Na zdjęciu prace poszukiwawcze w miejscu pochówków Polaków zamordowanych w maju 1943 roku, we wsi Ugły w Ukrainie (marzec 2026 r.) / Vladyslav Musiienko / PAP

Prace poszukiwawcze, które ruszają obecnie na Wołyniu, mają kluczowe znaczenie dla godnego upamiętnienia pomordowanych i przywrócenia pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed lat - ocenił recznik IPN.

Jak przekazał Rafał Kościański, "głównym celem trwających działań jest lokalizacja miejsc pochówku szczątków ponad 350 Polaków - ofiar zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów w sierpniu 1943 r.".

Rozpoczynający się etap przeprowadzony zostanie na podstawie zgód uzyskanych od strony ukraińskiej w grudniu 2025 r. Rzecznik IPN przekazał, że to kontynuacja misji zapoczątkowanej w 1992 r.

Kto prowadzi badania?

Badania archeologiczno-poszukiwawcze prowadzi zespół z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

W pracach bierze udział biegły z zakresu medycyny sądowej dr Łukasz Szleszkowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z ukraińskim partnerem IPN - wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem Wołyńskie Starożytności oraz z udziałem przedstawicieli polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej (UINP) podał w poniedziałkowym komunikacie, że prace potrwają do 1 maja 2026 r.