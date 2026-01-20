Wczesnym rankiem 19 stycznia doszło do eksplozji w głównej siedzibie Rockstar North w Edynburgu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale biura twórców kultowych gier, takich jak GTA, Lemmings czy Manhunt, zostały zamknięte. Przyczyną wybuchu był najprawdopodobniej wadliwy kocioł grzewczy.

/ Shutterstock

W poniedziałek rano doszło do eksplozji w siedzibie Rockstar North w szkockim Edynburgu.

Przyczyną wybuchu był najprawdopodobniej wadliwy kocioł grzewczy.

Rockstar North pracuje obecnie nad wyczekiwaną grą Grand Theft Auto 6.

W poniedziałkowy poranek 19 stycznia służby ratunkowe w Edynburgu, stolicy Szkocji, zostały postawione w stan najwyższej gotowości. O godzinie 5:02 rano policja i straż pożarna otrzymały zgłoszenie o potężnej eksplozji w budynku przy Holyrood Road, gdzie mieści się główna siedziba Rockstar North - studia odpowiedzialnego za jedne z najbardziej znanych gier komputerowych na świecie.

Akcja służb ratunkowych

Na miejsce natychmiast skierowano trzy wozy strażackie oraz wyspecjalizowane jednostki ratownicze. Strażacy przez kilka godzin zabezpieczali konstrukcję budynku i sprawdzali, czy nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców oraz pracowników firmy. Jak poinformował rzecznik Szkockiej Straży Pożarnej i Ratownictwa, akcja zakończyła się przed godziną 9:30 rano. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wybuchu był wadliwy kocioł grzewczy znajdujący się w budynku. Służby prowadzą szczegółowe dochodzenie, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Prace nad GTA 6 zagrożone?

Rockstar North to studio znane z takich hitów jak Lemmings, Manhunt oraz kultowa seria Grand Theft Auto. Obecnie trwają intensywne prace nad najnowszą, szóstą odsłoną serii GTA, która już teraz uznawana jest za najbardziej wyczekiwaną grę dekady.

Premiera GTA 6 została zaplanowana na 19 listopada, po wcześniejszych opóźnieniach związanych z koniecznością dopracowania gry. Tytuł ma być dostępny na konsolach PlayStation 5, Xbox Series S i X, a w późniejszym terminie także na PC.