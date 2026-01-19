Rada Krajowa Polski 2050 zdecydowała, że powtórzona II tura wyborów na szefa partii odbędzie się do 31 stycznia.

/ RMF24

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała, że powtórzona II tura wyborów na szefa partii odbędzie się do 31 stycznia - poinformowało biuro prasowe ugrupowania. O stanowisko przewodniczącej ubiegać się będą Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Hennig-Kloska.

W ubiegły poniedziałek, z powodu problemów technicznych, głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 zostało unieważnione.

Rada Krajowa Polski 2050 miała dziś wybrać jeden z trzech scenariuszy. Pierwszy zakładał powtórzenie całych wyborów szefa partii. Drugi powtórkę tylko drugiej tury, w której udział wezmą Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska Nałęcz. Trzeci scenariusz mówił o wskazaniu dwóch współprzewodniczących.

Reporter RMF FM Jakub Rybski dowiedział się, że Szymon Hołownia nie brał udziału w obradach. Założyciel ugrupowania chciał, aby politycy Polski 2050 nie czuli presji w związku z jego obecnością i mogli swobodnie wypowiadać się na temat przyszłości partii. Obrady Rady Krajowej prowadziła Agnieszka Buczyńska.