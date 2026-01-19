Norweska policja zatrzymała w poniedziałek wieczorem na lotnisku w Oslo obywatela Polski. W trakcie rejsu z Krakowa miał agresywnie zachowywać się wobec załogi i pasażerów.

Lotnisko Gardermoen, zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

Polak, pasażer, który wsiadł na pokład samolotu w krakowskich Balicach, został zatrzymany na lotnisku Oslo-Gardermoen w poniedziałek wieczorem. Mężczyzna trafił do aresztu.

Polak podczas rejsu miał się agresywnie zachowywać wobec załogi i pasażerów.

Wysłani na miejsce zdarzenia policjanci weszli na pokład samolotu i obezwładnili agresywnego pasażera.

Nie posiadamy informacji o tym, by w związku z zachowaniem mężczyzny miały ucierpieć inne osoby - powiedział PAP oficer dyżurny centrum operacyjnego norweskiej policji.