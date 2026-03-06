Włoskie ministerstwo kultury wyraziło sprzeciw wobec decyzji organizatorów weneckiego Biennale Sztuki, którzy dopuścili Rosję do udziału w tegorocznej edycji. Rosja, z powodu agresji na Ukrainę, była nieobecna na dwóch poprzednich edycjach.

Rzeźba "The Origami Deer" z 2019 roku autorstwa ukraińskiej artystki Żanny Kadyrowej wystawiona w Kijowie, 22 października 2025 roku przed wyruszeniem na 61. Biennale w Wenecji. / East News

Decyzja o dopuszczeniu Rosji do udziału w Biennale Sztuki, które rozpocznie się 9 maja, wywołała ostrą reakcję włoskiego ministerstwa kultury. Resort, kierowany przez Alessandro Giuli, zdystansował się od słów prezesa Fundacji Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, który stwierdził: "Otwieram Biennale dla wszystkich, nie zamykam przed nikim. Będą Rosja i Iran".

W wydanym oświadczeniu Ministerstwo Kultury podkreśliło, że decyzja o udziale Federacji Rosyjskiej została podjęta autonomicznie przez Fundację Biennale, mimo sprzeciwu włoskiego rządu.

Minister Giuli wielokrotnie zapewniał w rozmowach z ukraińskimi władzami o wsparciu Włoch dla dziedzictwa kulturalnego Ukrainy, które ucierpiało w wyniku rosyjskich bombardowań. Przypomniano o zaangażowaniu włoskich władz w odbudowę zburzonych zabytków.

"Spotkanie kultur" według Rosji

Podczas 61. edycji Biennale Sztuki w rosyjskim pawilonie, zlokalizowanym w Giardini, jednym z najstarszych miejsc wystawowych, zaplanowano realizację projektu muzyczno-artystycznego pod tytułem "The tree is rooted in the sky" (Drzewo jest zakorzenione w niebie). Decyzja ta budzi kontrowersje, biorąc pod uwagę trwający konflikt na Ukrainie i wcześniejsze wykluczenie Rosji z udziału w wydarzeniu.

"Przez spotkanie różnych kultur projekt usiłuje stworzyć przestrzeń dla dialogu i wymiany, gdzie lokalne korzenie mogą przeplatać się z globalnymi wyobrażeniami, generując nowe artystyczne perspektywy i zacieśniając poczucie międzynarodowej społeczności" - piszą twórcy pawilonu.

Decyzja Fundacji Biennale o dopuszczeniu Rosji do udziału w wystawie stoi w sprzeczności z działaniami włoskiego rządu, co wywołuje dodatkowe napięcia na arenie międzynarodowej i wewnętrznej.