W poniedziałek wieczorem wybuchł pożar w jednym z mieszkań przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie. Z uwagi na duże zadymienie ewakuowano mieszkańców. Znaleźli oni tymczasowe schronienie w podstawionym autobusie MPK.

Pożar wybuchł w poniedziałek po godz. 21:30 w mieszkaniu na piątym piętrze bloku przy ul. Grzegórzeckiej.

Dwie kobiety z mieszkania objętego pożarem ewakuowały się wraz z psem przed przybyciem służb.

Z uwagi na duże zadymienie ewakuowano mieszkańców klatki schodowej. Serwis miejski krakow.pl o 22:30 pisał o 30 osobach.

Ze względu na panujący mróz, na miejsce zadysponowano autobus Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, by służył jako tymczasowe schronienie dla osób ewakuowanych.