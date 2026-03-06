Polski ilustrator i profesor wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych Tomasz Broda nawiązał współpracę z gazetą "New York Times". Przez cały marzec na trzeciej stronie drukowanego wydania dziennika będą publikowane jego rysunki. Artysta został zaproszony do prestiżowej rubryki "Daily Spot Illustrations", w której co miesiąc inny twórca z całego świata prezentuje serię tematycznych ilustracji.

Tomasz Broda w 2016 r. / Ździsław Haczek/Gazeta Lubuska/Polska Press / East News

Tomasz Broda, ilustrator i profesor wrocławskiej ASP, został zaproszony do współpracy z "New York Times" i przez cały marzec publikuje swoje rysunki w prestiżowej rubryce "Daily Spot Illustrations".

Artysta, wpisując się w zamysł rubryki, przedstawia w swoich ilustracjach zwykłych ludzi nawiązujących interakcję z gazetą.

Broda podkreśla, że propozycja współpracy wyszła od dyrektora artystycznego "NYT", który skontaktował się z nim przez Instagram. Obserwowaliśmy się na Instagramie już wcześniej. Najwyraźniej moje prace wpadły mu w oko, bo od jakiegoś czasu regularnie na nie reagował - relacjonuje rysownik. Otrzymanie wiadomości z Nowego Jorku wspomina jako wyjątkowy, wręcz filmowy moment. Stałem właśnie przy wrocławskim paczkomacie i gdy tylko wpisałem kod odbioru, na ekranie telefonu wyświetliło się powiadomienie. Teraz żartuję, że we Wrocławiu mamy paczkomat, który łączy prosto z Nowym Jorkiem - mówi.

Polak będzie ilustrował stałą rubrykę, do której są zapraszani ilustratorzy i ilustratorki z całego świata. Chodzi w niej o to, by pokazać osoby, które wchodzą w interakcję z papierową gazetą. I każdy z tych twórców rozwija ten temat po swojemu. Czyli jest to takie miejsce w gazecie, gdzie jest rysunek o gazecie. O papierowej gazecie, która wbrew przepowiedniom o końcu prasy drukowanej wciąż żyje i może inspirować - tłumaczy Broda.

Jestem chyba drugim Polakiem, który został zaproszony. Dwa albo trzy lata temu wzięła w tym udział wrocławska ilustratorka Gosia Herba. Ona rysowała pieska - pracowała akurat nad książką, której bohaterem był pies, więc zrobiła psa z gazetą. I pokazała go przez miesiąc na 30 sposobów - dodaje.

Co pokaże wrocławski artysta?

W ramach marcowej edycji Broda zdecydował się rysować zwykłych ludzi, szkicowanych "podczas podróży, wakacji, gdzieś na ulicy, w parku, w restauracji, na lotnisku, w samolocie". Jak przyznaje, nie spodziewał się, że trafią oni na łamy "New York Timesa", ale jego zdaniem to dobra okazja, by pokazać, że bohaterami mogą być nie tylko politycy, ale także zwykli czytelnicy, którzy kupują gazetę.

Pomysł, jak mówi, bardzo spodobał się jej dyrektorowi artystycznemu. Wcześniej bohaterami rubryki byli np. ludzie ze świata mody. Pewna Japonka rysowała modeli, modelki w sukniach, fryzurach z gazety, ktoś inny robił postacie ze świata muzyki, a ja postanowiłem narysować zwykłych, anonimowych ludzi - opowiada Polak.

Prace Tomasza Brody na łamach nowojorskiej gazety są publikowane od 1 marca. Większość rysunków dla "NYT" jest już gotowa, mam jeszcze jedną trzecią do wykonania - informuje artysta.

Rubryka "Daily Spot Illustrations" funkcjonuje od 2017 r.