W Berlinie rozpoczął się nabór do konkursu na projekt pomnika upamiętniającego polskie ofiary nazizmu oraz niemieckiej okupacji i terroru w Polsce. Zgłoszenia można składać do 6 maja – informuje Federalny Urząd Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Berlin: Rozpoczął się konkurs na pomnik polskich ofiar nazizmu

Do udziału w konkursie zaproszeni są profesjonalni artyści, grupy artystyczne oraz architekci z odpowiednimi uprawnieniami. Konkurs ma charakter jednoetapowy, zamknięty. Poprzedza go otwarty nabór uczestników.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, 1 lipca zbierze się komisja kwalifikacyjna, a do 8 października uczestnicy będą mieli czas na złożenie prac konkursowych. W grudniu obradować będzie sąd konkursowy złożony z polskich i niemieckich ekspertów. Po zakończeniu konkursu, w lutym 2027 roku, planowana jest wystawa prezentująca zgłoszone projekty.

Budowa pomnika ma ruszyć po zatwierdzeniu wybranego projektu przez Bundestag, co przewidziano na 2027 rok. Na realizację inwestycji przeznaczono maksymalnie 5 milionów euro - kwota ta obejmuje także koszty przygotowawcze i towarzyszące.

Konkurs został ogłoszony przez Federalny Urząd Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, który pełni funkcję instytucji zamawiającej, koordynującej i przeprowadzającej. Podmiotem odpowiedzialnym jest natomiast Fundacja Pomnik Pomordowanych Żydów Europy.

Gdzie stanie pomnik?

W grudniu niemiecki parlament (przy wstrzymujących się w większości od głosu posłach prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec) zdecydował, że stały pomnik stanie w miejscu dawnej Opery Krolla, gdzie obecnie znajduje się tymczasowy Głaz Pamięci, odsłonięty w czerwcu 2025 roku. To właśnie w Operze Krolla Adolf Hitler ogłosił atak na Polskę 1 września 1939 roku. Głaz Pamięci znajduje się 300 metrów od Reichstagu.

Strona polska wielokrotnie podkreślała wagę powstania stałego pomnika dla poprawy relacji polsko-niemieckich. Przez lata nie udało się jednak doprowadzić do utworzenia w centrum Berlina stałego miejsca pamięci dla polskich ofiar.