Groźny wypadek w dolnośląskiej Oleśnicy. Kierowca bez uprawnień potrącił na przejściu dla pieszych trzy idące prawidłowo dziewczynki.

Wypadek w Oleśnicy. Trzy dziewczynki potrącone na pasach / KPP w Oleśnicy /

Sytuacja wydarzyła się w niedzielę przy ul. Wały Jagiellońskie w Oleśnicy.

76-latek kierujący osobowym daihatsu nie ustąpił pierwszeństwa pieszym prawidłowo przechodzącym przez oznakowane przejście - donosi policja.

Potrącone dziewczynki - 5-, 7- i 15-latka trafiły do szpitala. Najmłodsza z nich ma połamany lewy obojczyk, a dwie pozostałe doznały ogólnych potłuczeń - przekazała RMF FM st. asp. Bernadeta Pytel z oleśnickiej policji.

Mundurowi ustalili, że sprawca wypadku nie posiada wymaganej kategorii prawa jazdy. Był trzeźwy.

Mężczyźnie zatrzymano uprawnienia do kierowania, a sprawa trafi do sądu.

Kierujący pojazdem ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych oraz wchodzącym na nie - przypomina policja.

Pieszy powinien korzystać wyłącznie z wyznaczonych przejść dla pieszych. Zabronione jest wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, zwłaszcza zza przeszkody ograniczającej widoczność - dodają funkcjonariusze.