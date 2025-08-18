W nocy z niedzieli na poniedziałek do Waszyngtonu przybył na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski. W spotkaniu wezmą też udział europejscy liderzy. Prezydent Ukrainy podkreślił, że chce trwałego pokoju, a nie takiego, który pozwoli Rosji na kolejne inwazje. Jak wynika z oficjalnego harmonogramu, do spotkania przywódców Ukrainy i Stanów Zjednoczonych dojdzie w poniedziałek o 13:00 czasu lokalnego - w Polsce będzie wtedy 19:00, zaś dwie godziny później mają się rozpocząć rozmowy z udziałem przybyłych do Waszyngtonu europejskich przywódców.
O przybycie do stolicy Stanów Zjednoczonych ukraiński przywódca poinformował w nocy za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Przybyłem już do Waszyngtonu, jutro spotykam się z prezydentem Trumpem. Jutro rozmawiamy również z europejskimi przywódcami. Jestem wdzięczny POTUS (prezydentowi USA - przyp. RMF FM) za zaproszenie" - ogłosił na platformie X.