2,6 tys. ton stali zamówionej z polskiego zakładu przez fińską firmę przewozi statek towarowy HAV Dolphin, który płynie do fińskiego portu w Vaasa - informuje "Helsingin Sanomat". Jednostka operująca pod banderą Antigua i Barbuda podejrzewana była o szpiegostwo.

Statek na Morzu Bałtyckim / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wiosną niemieckie i holenderskie władze podejrzewały, że statek prowadzi działalność szpiegowską na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim, na co wskazywać miało m.in. poruszanie się statku z niską prędkością oraz doniesienia o wystrzeliwaniu z pokładu jednostki dronów, także w pobliżu baz wojskowych.

Statek miał wówczas rosyjską załogę. Tamtejsze służby, przeprowadzając kontrolę statku, nie znalazły jednak podejrzanych dronów.

"Mamy wiedzę o kursie statku, ale nie możemy komentować działań operacyjnych" - przekazała fińska agencja kontrwywiadu Supo. Natomiast według straży przybrzeżnej jednostka będzie monitorowana, gdy wpłynie na fińskie wody.

Statek, mający 88 długości, wyruszył z belgijskiej Antwerpii w piątek i jest spodziewany w Vaasa na północy Finlandii w czwartek rano. W poniedziałek przepływał w pobliżu duńskiego Bornholmu i u południowego wybrzeży Szwecji.

Fińskie radio Yle podało, że kontaktowało się z załogą HAV Dolphin, ale kapitan statku, mówiący po rosyjsku, nie ujawnił informacji o przewożonym ładunku, powołując się na tajemnicę handlową. Miał też razu rozłączyć telefon, gdy został zapytany o powiązania z operacją szpiegowską.