21-letni wokalista David Burke występujący pod pseudonimem D4vd został oskarżony o morderstwo 14-letniej Celestene Rivas - informuje agencja Reutersa, która cytuje prokuratora okręgowego Los Angeles, Nathana Hochmana. Muzyk od początku tej głośnej sprawy był w kręgu podejrzanych.

Znany piosenkarz został oskarżony o morderstwo nastolatki / TED SOQUI / PAP/EPA

Hochman przekazał w poniedziałek, że szczątki zamordowanej nastolatki znaleziono w ubiegłym roku w przednim bagażniku samochodu zarejestrowanego na D4vd. Dziewczyna zaginęła prawie półtora roku temu. We wrześniu 2025 roku odkryto jej rozkładające się szczątki.

Zwłoki w bagażniku piosenkarza

Okazało się, że w bagażniku tego auta były zwłoki nastolatki.

Wiadomo, że auto muzyka przez kilka tygodni znajdowało się w dzielnicy Hollywood Hills. Następnie samochód został odholowany na policyjny parking, gdzie pracownicy zgłosili "nieprzyjemny zapach". Wezwane na miejsce służby dokonały przerażającego odkrycia - w bagażniku samochodu znajdowało się rozczłonkowane, rozkładające się ciało zapakowane w torbę .

Auto należało do 20-letniego wówczas piosenkarza D4vd, czyli Davida Anthony'ego Burke’a.

D4vd popularność zyskał w 2022 roku, dzięki piosenkom, które nagrywał telefonem do swoich filmów z gier Fortnite. Stały się one viralem na TikToku. Hit "Romantic ⁠Homicide" pomógł artyście podpisać umowę zInterscope Records.

Tłumaczenia rzecznika D4vd

Ustalano, że pochodzący z Nowego Jorku artysta, w momencie makabrycznego odkrycia przebywał setki kilometrów dalej - koncertował w Columbus w stanie Ohio. Jego przedstawiciele natychmiast wydali oświadczenie skierowane do mediów, w którym podkreślili, że artysta nie zamierza uchylać się od współpracy z policją. D4vd został poinformowany o tym, co się stało. I chociaż nadal jest w trasie, w pełni współpracuje z władzami - informował rzecznik piosenkarza.

Zaginięcie Celeste Rivas, mieszkanki Lake Elsinore, zgłoszono w kwietniu 2024 roku. Ostatni raz kontaktowała się z rodziną w maju. Matka dziewczyny poinformowała śledczych, że Rivas miała chłopaka o imieniu David w czasie zaginięcia. Brat Rivas powiedział NBC Los Angeles na początku tego roku, że rodzina wiedziała, iż Rivas zna piosenkarza i że tuż przed zaginięciem miała się z nim wybrać do kina.