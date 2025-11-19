Śledztwo w sprawie śmierci 15-letniej Celeste Rivas nabiera tempa. Policja z Los Angeles zidentyfikowała znanego wokalistę D4vd jako podejrzanego w sprawie makabrycznego odkrycia ciała nastolatki w jego samochodzie.

Ciało nastolatki znaleziono w samochodzie piosenkarza / East News/Daniel DeSlover/ZUMA Press Wire / East News

Ciało nastolatki w samochodzie odkryto 8 września w przednim bagażniku czarnej tesli. Pojazd został wcześniej ukarany mandatem za przekroczenie limitu parkowania w Hollywood Hills. Mieszkańcy Hollywood Hills powiedzieli NBC News Los Angeles, że tesla stała zaparkowana w okolicy przez ponad miesiąc. Pracownicy firmy, którzy holowali pojazd, zgłosili, że z auta wydobywa się silny odór.

Okazało się, że samochód jest zarejestrowany na Davida Anthony'ego Burke’a, znanego jako D4vd - popularnego piosenkarza i autora tekstów.

Okoliczności zaginięcia i śmierci

Zaginięcie Celeste Rivas, mieszkanki Lake Elsinore, zgłoszono w kwietniu 2024 roku. Ostatni raz kontaktowała się z rodziną w maju. Matka dziewczyny poinformowała śledczych, że Rivas miała chłopaka o imieniu David w czasie zaginięcia. Brat Rivas powiedział NBC Los Angeles na początku tego roku, że rodzina wiedziała, iż Rivas zna piosenkarza i że tuż przed zaginięciem miała się z nim wybrać do kina.

Policja podejrzewa, że Rivas zmarła już wiosną, a jej ciało przez dłuższy czas znajdowało się w pojeździe. Biuro koronera potwierdziło, że zwłoki były w stanie zaawansowanego rozkładu, a przyczyna śmierci wciąż nie została oficjalnie ustalona. Śledczy traktują sprawę jako zabójstwo.

D4vd na celowniku śledczych

Według źródeł z policji Los Angeles, D4vd jest podejrzewany o pomoc w rozczłonkowaniu i ukryciu ciała Celeste Rivas. Artysta nie współpracuje z organami ścigania, co dodatkowo komplikuje śledztwo. W chwili odkrycia ciała przebywał na trasie koncertowej, jednak po ujawnieniu informacji o tragedii odwołał swoje występy.

D4vd (wymawiane "David") to urodzony w Nowym Jorku piosenkarz i autor tekstów znany z piosenek takich jak "Romantic Homicide" i "Here With Me". On i jego menedżer przebywali we wrześniu w posiadłości w Hollywood Hills w Los Angeles, według właściciela nieruchomości, aż do przeszukania rezydencji przez policję.