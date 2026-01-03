Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się w poniedziałek

Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się w poniedziałek w związku z atakiem USA na Wenezuelę i odsunięciem od władzy jej przywódcy Nicolasa Maduro - podała w sobotę agencja Reutera. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres uznał te działania za "niebezpieczny precedens".

O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia liczącej 15 członków RB ONZ wnioskowała Kolumbia, którą poparły Rosja i Chiny. Rada zbierała się już dwukrotnie, w październiku i grudniu, z powodu narastających napięć pomiędzy USA a Wenezuelą.

Przedstawiciel Wenezueli w ONZ Samuel Moncada ocenił w piśmie do RB, że działania USA to "kolonialna wojna w celu zniszczenia naszej republikańskiej formy rządów" oraz "narzucenia rządu marionetkowego, który pozwoli na plądrowanie naszych surowców naturalnych, w tym największych na świecie złóż ropy".

Rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stephane Dujarric oświadczył, że Guterres jest zaniepokojony możliwością naruszenia prawa międzynarodowego i uznaje nocny atak USA na Wenezuelę za "niebezpieczny precedens".

Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz napisał w sobotę na platformie X, że działania USA "to nie zmiana władzy, lecz sprawiedliwość". "Maduro był oskarżonym, nieuprawnionym dyktatorem, który kierował organizacją uznaną za narkoterrorystyczną, odpowiedzialną za zabijanie obywateli amerykańskich" - dodał.

USA zaatakowały Wenezuelę

W sobotę ok. godz. 2:00 czasu lokalnego (godz. 7:00 w Polsce) w stolicy Wenezueli, Caracas, słychać było eksplozje i nisko przelatujące śmigłowce. Władze tego południowoamerykańskiego kraju oskarżyły USA o atak i wprowadziły stan wyjątkowy.

Według doniesień medialnych zaatakowano m.in. Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony - podał portal Infobae, na podstawie analiz doniesień z serwisów społecznościowych.

Wśród celów najprawdopodobniej znalazła się również baza lotnicza La Carlota w stolicy oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira. Władze Wenezueli poinformowały o ofiarach wśród żołnierzy i cywili.

Kilka godzin później prezydent USA Donald Trump potwierdził we wpisie na portalu Truth Social, że Stany Zjednoczone stoją za atakiem na Wenezuelę, a Nicolas Maduro wraz z żoną Cilią Flores zostali pojmani i wywiezieni z kraju.

Zostali zaskoczeni w czasie snu

Za pojmaniem Nicolasa Maduro wraz z żoną mieli stać amerykańscy komandosi z z elitarnej jednostki sił specjalnych Delta Force - przekazała telewizja CNN. Mundurowi zaskoczyli prezydenta Wenezueli z żoną, kiedy ci spali. Następnie wyciągnęli ich z sypialni, pojmali i umieścili na pokładzie statku USS Iwo Jima, którym płyną do USA.

W tej operacji nie zginął żaden amerykański żołnierz - potwierdził to prezydent USA Donald Trump podczas sobotniej konferencji.

Maduro i jego żona zostali oskarżeni w USA o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem - przekazała wcześniej prokurator generalna USA Pam Bondi.