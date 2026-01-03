Samolot z pojmanym przywódcą Wenezueli Nicolasem Maduro na pokładzie wylądował w sobotę na lotnisku Stewart International w stanie Nowy Jork. Maduro wraz z żoną Cilią Flores ma zostać doprowadzony do aresztu w Nowym Jorku. USA zaatakowały Wenezuelę w nocy z piątku na sobotę i pojmały prezydenta Wenezueli i jego żonę. W poniedziałek Maduro ma usłyszeć zarzuty. W tym dniu zbierze się też Rada Bezpieczeństwa ONZ.
- Samolot z pojmanym przez USA prezydentem Wenezueli, Nicolasem Maduro, wylądował niedaleko Nowego Jorku, gdzie ma usłyszeć zarzuty związane z handlem kokainą.
- W Caracas w nocy z piątku na sobotę doszło do eksplozji i ataków na strategiczne obiekty wojskowe, za które władze Wenezueli oskarżyły Stany Zjednoczone.
- Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że amerykańskie siły specjalne przeprowadziły operację pojmania Maduro i jego żony.
- Maduro i jego żona zostali oskarżeni m.in. o przestępstwa narkotykowe. Mają usłyszeć zarzuty w poniedziałek.
Samolot z pojmanym dyktatorem wylądował na lotnisku bazy lotniczej Gwardii Narodowej Stewart, ok. 100 km od miasta Nowy Jork.
Na nagraniach udostępnionych m.in. przez Fox News widać agentów FBI i agencji antynarkotykowej DEA stojących przy wyjściu maszyny.
Oskarżony o udział w przemycie kokainy do USA były przywódca ma zostać doprowadzony do aresztu w Nowym Jorku i ma usłyszeć zarzuty w poniedziałek w nowojorskim sądzie federalnym.