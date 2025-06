Start misji Ax-4 z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego został odwołany. NASA tłumaczy decyzję koniecznością dodatkowej analizy sytuacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po wykryciu wycieku w rosyjskim module Zwiezda. Nowy termin lotu poznamy w najbliższych dniach.

Odwołano niedzielny start misji Ax-4 z Uznańskim-Wiśniewskim / Pawel Wodzynski / East News

Planowany na niedzielę start misji Ax-4, w której składzie znalazł się polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, został wstrzymany. Jak poinformowała NASA, decyzja zapadła ze względu na konieczność dalszej oceny stanu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po niedawnych naprawach w rosyjskim module serwisowym Zwiezda. To właśnie tam wykryto wyciek powietrza, który spowodował spadek ciśnienia i wymusił wcześniejsze przełożenie misji.

NASA: Bezpieczeństwo załogi najważniejsze

W oficjalnym komunikacie NASA podkreślono, że ze względu na połączone i współzależne systemy stacji, agencja chce mieć pewność, że ISS jest gotowa na przyjęcie nowych członków załogi. "Agencja poświęca niezbędny czas na przegląd danych" - czytamy w oświadczeniu. Po przeprowadzonych naprawach poziom ciśnienia w module Zwiezda się ustabilizował, jednak sytuacja jest nadal monitorowana.

Pierwotnie misja Ax-4 miała wystartować 29 maja, jednak termin był już kilkakrotnie przesuwany - najpierw z powodu problemów technicznych rakiety Falcon 9 i kapsuły Dragon, a także niekorzystnych warunków pogodowych. Teraz do listy przeszkód dołączyły problemy na samej stacji kosmicznej.

Misja Ax-4 to czwarty komercyjny lot firmy Axiom Space na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Załogę tworzą: była astronautka NASA Peggy Whitson (dowódczyni), pilot Shubhanshu Shukla z Indii oraz specjaliści naukowi - Sławosz Uznański-Wiśniewski z Polski i Tibor Kapu z Węgier. Astronauci mają spędzić na ISS do 14 dni, realizując około 60 eksperymentów naukowych, w tym 13 przygotowanych przez polskich naukowców.

Historyczny lot dla Polski

Dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego będzie to pierwszy lot na ISS i jednocześnie historyczny moment - zostanie on pierwszym polskim astronautą na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Załoga poleci na pokładzie kapsuły Crew Dragon, dla której będzie to debiutancki lot w kosmos.