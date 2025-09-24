Podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku kamery zarejestrowały wymianę zdań między specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy a prezydentem Finlandii. Rozmowa dotyczyła m.in. ostrych słów Radosława Sikorskiego skierowanych do przedstawicieli Rosji. "Nie był zbyt delikatny" - przyznał Alexander Stubb.
W Nowym Jorku trwa 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podczas której spotykają się najważniejsi światowi przywódcy. W centrum uwagi znalazła się nie tylko oficjalna agenda, ale także nieformalne rozmowy w kuluarach. Jedną z nich uchwyciły kamery, gdy specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy, Keith Kellogg, rozmawiał z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.
W trakcie krótkiej wymiany zdań Kellogg podziękował fińskiemu przywódcy za wsparcie udzielane Ukrainie. Stubb zapewnił, że Finlandia nie zamierza wycofywać się z dotychczasowej polityki. Wtedy rozmowa zeszła na temat polskiego ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego, i jego wystąpienia skierowanego do Rosji.