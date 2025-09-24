To, co powiedział Sikorski, wydało mi się bardzo dobre - powiedział Kellogg. Stubb odpowiedział, że "nie był zbyt delikatny". To na pewno - odparł Kellogg i dodał, że "Zachód będzie musiał się podjąć trudniejszej roli". Chodzi mi o to, że trzeba będzie wykazać się większą czujnością w tej kwestii - dodał Amerykanin.

Ostre wystąpienie polskiego ministra

Przypomnijmy, że podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanego w związku z wtargnięciem rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii, Radosław Sikorski nie szczędził ostrych słów pod adresem Rosji.

Do przedstawicieli Rosji powiem tylko tyle, że wiemy, że nie obchodzi was międzynarodowe prawo i jesteście niezdolni do życia w pokoju z sąsiadami. Wasz obłąkany nacjonalizm zawiera w sobie żądzę dominacji, która nie ustąpi, dopóki nie uświadomicie sobie, że wiek imperiów minął, a wasze imperium nie zostanie nigdy odbudowane — stwierdził.

Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni - powiedział na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ szef MSZ Radosław Sikorski, zwracając się do Rosji.

Sikorski podkreślił też, że Moskwa wielokrotnie była odpowiedzialna za wybuch konfliktów na świecie, w tym I i II wojny światowej oraz zimnej wojny. Proszę, nie rozpoczynajcie kolejnej - apelował do przedstawicieli Kremla.

Minister zaznaczył, że w przeszłości podobne incydenty były traktowane z większą wyrozumiałością, jednak obecnie brak przeprosin ze strony Rosji i nasilające się ataki na Ukrainę nie pozostawiają złudzeń co do intencji Kremla.