​Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała w Chersoniu 26-letniego pielęgniarza szpitala miejskiego, który na zlecenie rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa przekazywał współrzędne ukraińskich obiektów wojskowych, filmując je telefonem komórkowym. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Ukraiński pielęgniarz donosił rosyjskiej FSB, fot. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy / Shutterstock

SBU poinformowała w środę, że pielęgniarz zbierał dane wywiadowcze, rejestrując telefonem pozycje ukraińskich żołnierzy, a następnie nanosił je na mapy Google i przesyłał je do FSB.

"Wśród głównych celów raszystów (Rosjan) były zapasowe stanowiska dowodzenia, składy logistyczne, pozycje obrony przeciwlotniczej i drogowe punkty kontrolne. Okupanci chcieli też uzyskać od agenta informacje o liniach obronnych na przedmieściach Chersonia, aby uderzać w nie dronami kamikadze i ciężkimi bombami lotniczymi" - przekazała SBU w komunikatorze Telegram.

Śledztwo wykazało, że pielęgniarz został zwerbowany przez byłego sąsiada, który po wyzwoleniu Chersonia wyjechał do Rosji i nawiązał współpracę z FSB.

Telegram

Pielęgniarzowi grozi 12 lat więzienia

Według materiałów sprawy, podejrzany zbierał informacje wywiadowcze w drodze do i wracając z pracy. Jako pasażer autobusu filmował telefonem lokalizację ukraińskich obiektów wojskowych, następnie, bezpośrednio w miejscu pracy - placówce medycznej - zaznaczał współrzędne obiektów wojskowych na Mapach Google i "przekazywał" je FSB za pośrednictwem komunikatora.

Funkcjonariusze SBU zdemaskowali agenta, udokumentowali jego działalność wywiadowczą i przeprowadzili kompleksowe działania zabezpieczające. W końcowej fazie operacji specjalnej Służba Bezpieczeństwa zatrzymała podejrzanego. Podczas przeszukania odebrano mu smartfon, który zawierał dowody wykonywania zadań agenturalnych na rzecz państwa rosyjskiego.

Mężczyźnie postawiono zarzuty dotyczące nielegalnego rozpowszechniania informacji o działaniach i rozmieszczeniu sił zbrojnych.