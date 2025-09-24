Temat mobilizacji i obowiązku wojskowego w Polsce budzi coraz większe zainteresowanie. Przepisy dotyczące powołań do wojska oraz konsekwencji uchylania się od tego obowiązku są jasno określone i nie pozostawiają złudzeń – za niestawienie się na wezwanie grożą poważne sankcje, w tym nawet kara pozbawienia wolności.

Jak wygląda mobilizacja w Polsce? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Kogo może objąć mobilizacja?

Mobilizacja, czyli powołanie obywateli do czynnej służby wojskowej w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, może być ogłoszona na różną skalę. W zależności od decyzji władz, może dotyczyć wybranych województw, powiatów, a nawet konkretnych jednostek wojskowych.

Nie oznacza to jednak, że każda osoba posiadająca kategorię A automatycznie otrzyma wezwanie - wszystko zależy od charakteru mobilizacji (powszechna czy częściowa) oraz aktualnych potrzeb Sił Zbrojnych.

W pierwszej kolejności powoływani są żołnierze pasywnej rezerwy, którzy posiadają już nadany przydział mobilizacyjny. Osoby, które nie miały wcześniej kontaktu z wojskiem, mogą zostać wezwane dopiero w dalszych etapach mobilizacji.

Kto jest zwolniony z obowiązku służby wojskowej?

Nie wszyscy obywatele są zobowiązani do stawienia się na wezwanie wojska. Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje szereg wyjątków. Z obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie mobilizacji wyłączeni są m.in.:

posłowie i senatorowie,

radni,

osoby zajmujące kierownicze stanowiska w państwie,

pracownicy kluczowych urzędów, takich jak Narodowy Bank Polski, Centralne Biuro Antykorupcyjne czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

pracownicy jednostek podległych ministerstwom,

osoby zatrudnione w firmach utrzymujących systemy łączności niezbędne do kierowania bezpieczeństwem narodowym,

pracownicy przedsiębiorstw zbrojeniowych oraz firm współpracujących z armią, które muszą zapewnić ciągłość produkcji i zaopatrzenia.

Wyłączenia te mają na celu zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania kluczowych instytucji państwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego nawet w czasie mobilizacji.

Karta mobilizacyjna - co trzeba wiedzieć?

Powołanie do służby wojskowej następuje poprzez doręczenie karty mobilizacyjnej. Każda osoba, która otrzyma taki dokument, jest zobowiązana do jego przyjęcia. Zmiana miejsca pobytu trwająca dłużej niż trzy miesiące musi być zgłoszona do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Nieodebranie przesyłki z kartą mobilizacyjną nie zwalnia z obowiązku - po upływie określonego czasu uznaje się ją za doręczoną.

W przypadku ogłoszenia mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny, czas na stawienie się w wyznaczonym miejscu może wynosić zaledwie 6 godzin od momentu ogłoszenia. Niestawienie się w terminie jest traktowane jako poważne naruszenie prawa i skutkuje nałożeniem kary, włącznie z możliwością pozbawienia wolności.

Kogo obejmuje kwalifikacja wojskowa w 2025 roku?

W 2025 roku do kwalifikacji wojskowej wezwani zostali: