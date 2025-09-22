"Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni" - powiedział na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ szef MSZ Radosław Sikorski, zwracając się do Rosji.

/ RMF FM

W siedzibie ONZ w Nowym Jorku zwołano w poniedziałek nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wtargnięcia rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii. W imieniu Polski głos zabrał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni - mówił Sikorski, zwracając się do Rosjan.

Sikorski stwierdził, że Rosja nie jest zdolna do życia w pokoju z sąsiadami.

Wspominając to, jak Moskwa przyczyniała się do kolejnych konfliktów, w tym II wojny światowej, zwrócił się do Kremla: Proszę, nie rozpoczynajcie kolejnej.

Waltz: Rosja albo chce eskalować, albo nie ma kontroli

Wcześniej głos zabrał ambasador USA przy ONZ Michael Waltz.

To wydarzenie, będące następstwem wtargnięcia rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej, stwarza wrażenie, że Rosja albo chce eskalować konflikt i wciągnąć w niego kolejne kraje, albo nie ma pełnej kontroli nad tymi, którzy obsługują jej myśliwce i drony - powiedział nowy przedstawiciel Stanów Zjednoczonych w swoim pierwszym wystąpieniu w ONZ.

Każdy z tych scenariuszy jest bardzo niepokojący, biorąc pod uwagę, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym o globalnym zasięgu. Ponownie wzywam Rosję, jako stałego członka tej Rady, do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, do poszanowania suwerenności swoich sąsiadów i zaprzestania naruszania ich przestrzeni powietrznej - dodał.

Waltz zapowiedział, że USA będą broniły terytorium NATO oraz wezwał Moskwę do zakończenia wojny w Ukrainie.