Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia swojej przestrzeni powietrznej - zadeklarował we wtorek rano premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że w takiej sytuacji oczekuje jednoznacznego wsparcia ze strony sojuszników. W ostatnich dniach temat bezpieczeństwa powietrznego stał się jednym z głównych wątków w polskiej polityce.
We wtorkowym wpisie na platformie X premier Donald Tusk napisał w języku angielskim: "Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej. W takiej sytuacji liczę na jednoznaczne i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników".
Dzień wcześniej, podczas konferencji prasowej w Sierakowicach, premier zapewnił, że rząd jest gotowy do "każdej decyzji", która ma na celu unicestwienie obiektów mogących zagrażać Polsce - w tym rosyjskich myśliwców. Zaznaczył jednak, że przed podjęciem takiej decyzji "musimy mieć pewność, że nie będziemy w tym sami".