Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina powalczą o tytuł w prestiżowym turnieju WTA Finals. Białorusinka pokonała Amandę Anisimovą, a Kazaszka okazała się lepsza od Jessiki Peguli. Finał już w sobotę. W ubiegły sezonie turniej wygrała Coco Gauff, która nie obroni tytułu.

Aryna Sabalenka (1. WTA) awansowała do finału WTA Finals po zwycięstwie nad Amandą Anisimovą (4. WTA) 6:3, 3:6, 6:3.

Jelena Rybakina (6. WTA) wygrała z Jessicą Pegulą (5. WTA) 4:6, 6:4, 6:3 i również zagra w finale.

Obie finalistki nie mają jeszcze na koncie zwycięstwa w WTA Finals.

Sabalenka już wcześniej zapewniła sobie zakończenie sezonu na pierwszym miejscu światowego rankingu.

Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu, po raz piąty gra w WTA Finals, ale jeszcze nigdy nie wygrała tego turnieju. W tym sezonie triumfowała już w US Open, a finały osiągała także w Australian Open i French Open. W półfinale w Rijadzie stoczyła zacięty, dwugodzinny pojedynek z Amandą Anisimovą.

Jelena Rybakina, reprezentująca Kazachstan, jako ostatnia zapewniła sobie udział w turnieju w Arabii Saudyjskiej. W fazie grupowej wygrała wszystkie mecze, w tym z Igą Świątek. W półfinale pokonała Jessicę Pegulę po trzysetowym boju.

Finał bez obrończyni tytułu

WTA Finals rozgrywane są od 1972 roku. Ostatnią zawodniczką, która obroniła tytuł, była Serena Williams. W ostatnich dziesięciu edycjach triumfowało dziesięć różnych tenisistek. W tym roku zwyciężczyni również będzie nowa. W ubiegły sezonie turniej wygrała Coco Gauff.