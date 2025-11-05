Najnowsze sondaże przedwyborcze na Węgrzech wskazują na wyraźną przewagę opozycyjnej partii TISZA nad rządzącym Fideszem. Lider opozycji, Peter Magyar, zyskuje coraz większe zaufanie społeczne i jest postrzegany jako najlepszy kandydat na premiera. Wyniki badań opinii publicznej pokazują także istotne zmiany w preferencjach wyborczych oraz nastrojach społecznych przed wyborami zaplanowanymi na kwiecień 2026 roku.

TISZA prowadzi w sondażach z poparciem od 35 do 44 proc.

Fidesz Viktora Orbana uzyskuje od 29 do 34 proc. poparcia.

Peter Magyar oceniany jest jako najlepszy kandydat na premiera.

22 proc. wyborców pozostaje niezdecydowanych.

Opublikowany we wtorek sondaż Zavecz Research pokazuje, że partia TISZA cieszy się obecnie 35-procentowym poparciem, podczas gdy Fidesz może liczyć na 29 proc. głosów. Według analityków baza wyborcza TISZY liczy obecnie 2,8 mln osób. Dla porównania, w 2022 roku 3 mln głosów zapewniły Fideszowi i jego koalicjantowi KDNP większość konstytucyjną w parlamencie.

Inny sondaż, przeprowadzony przez Republikon pod koniec października, wskazuje na jeszcze większą przewagę TISZY - 44 proc. poparcia wobec 34 proc. dla Fideszu. W obu badaniach opozycja wyprzedza partię rządzącą o około pół miliona głosów.

Rosnące zaufanie do lidera opozycji

Sondaże wskazują również na wzrost zaufania do lidera TISZY, Petera Magyara. Coraz więcej obywateli postrzega go jako najlepszego kandydata na premiera. Zaufanie do Magyara wzrosło zwłaszcza wśród wcześniej niezdecydowanych wyborców.

Według Zavecz Research, aż 22 proc. wyborców pozostaje niezdecydowanych. Eksperci przewidują, że większość z nich nie weźmie udziału w wyborach, co może mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznego wyniku głosowania.

Podzielone oceny sytuacji gospodarczej

Badanie think-tanku Policy Solutions pokazuje, że ocena sytuacji gospodarczej na Węgrzech różni się w zależności od miejsca zamieszkania. Mieszkańcy dużych miast są bardziej optymistyczni, podczas gdy na prowincji dominuje sceptycyzm. To poważne wyzwanie dla Fideszu, który tradycyjnie czerpie poparcie z mniejszych miejscowości.

Z raportu Policy Solutions wynika, że większość społeczeństwa uważa, iż rządy Viktora Orbana od 2010 roku hamowały rozwój kraju. Już pół roku temu wielu Węgrów wskazywało Petera Magyara jako lepszego kandydata do kierowania państwem niż obecny premier.