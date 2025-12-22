Unia Europejska zakończyła największą w swojej historii operację logistyczną, przenosząc elektrociepłownię z Litwy do Ukrainy. Dzięki kluczowemu wsparciu Polski i innych państw, nowa instalacja zapewni prąd i ciepło milionowi Ukraińców, którzy zmagają się z konsekwencjami rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

Zakończono największą dotąd operację logistyczną UE - przeniesienie elektrociepłowni z Litwy do Ukrainy.

Kluczową rolę w operacji odegrała polska Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Elektrociepłownia zapewni prąd i ciepło dla ok. 1 mln Ukraińców, wspierając kraj dotknięty rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną.

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek o zakończeniu operacji przenoszenia elektrociepłowni z Litwy do Ukrainy. Trwająca 11 miesięcy akcja obejmowała 149 transportów o łącznej wadze prawie 2,4 tys. ton sprzętu. 40 przewozów przekraczało standardowe wielkości. W ramach takich transportów ponadgabarytowych przewieziono m.in. transformatory i stojany o wadze około 172 ton każdy.

Elektrociepłownia dostarczy prąd i ciepło około 1 mln Ukraińców. Ukraina ma problem z zaopatrzeniem ludności w energię w związku z rosyjskimi atakami, wymierzonymi w jej infrastrukturę energetyczną.

Kluczowa rola RARS

Komisja Europejska poinformowała w komunikacie, że kluczową rolę w operacji odegrała polska Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która wsparła transport elementów tego zakładu.

Dziękuję Litwie, Polsce, Rumunii i wszystkim partnerom, którzy zapewniły sukces tej kolosalnej operacji. To dobitny dowód niezachwianego zaangażowania UE w odporność Ukrainy. (UE) pomaga zapewnić światło i ciepło milionowi ludzi w obliczu czwartej zimy rosyjskiej agresji - powiedziała unijna komisarz ds. pomocy humanitarnej Hadja Lahbib.

Cała operacja została przeprowadzona w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności UE, który koordynuje Komisja Europejska. Wsparcia w ramach tej inicjatywy mogą udzielać państwa - nie tylko te należące do UE, ale też kraje trzecie. Ukrainie pomogły wszystkie państwa członkowskie, a także Norwegia, Turcja, Macedonia Północna, Islandia, Serbia i Mołdawia.

Do tej pory udało się dostarczyć Ukrainie 9,5 tys. generatorów prądu i 7,2 tys. transformatorów. Za sprawą Mechanizmu Ochrony Ludności UE skoordynowano również ewakuację medyczną ponad 4,7 tys. ukraińskich pacjentów do szpitali w 22 krajach, gdzie zostali poddani specjalistycznemu leczeniu.

Pomoc finansowa dla Kijowa

KE poinformowała w poniedziałek także o wypłaceniu Kijowowi 2,3 mld euro w ramach unijnego Instrumentu na rzecz Ukrainy, który opiewa na 50 mld euro. Łącznie od marca 2024 r. Ukrainie przekazano z niego 26,8 mld euro.

Kijów otrzymuje pieniądze z instrumentu za zrealizowanie reform, które zostały zapisane w planie dla Ukrainy i są zbieżne z reformami, jakie państwo to musi przeprowadzić w ramach procesu akcesyjnego do UE. Środki mają wspomóc kraj pogrążony w wojnie w pokryciu bieżących wydatków.