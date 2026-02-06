Próba startu z drogi kołowania – co poszło nie tak?

Jak podała duńska telewizja TV2, wszystko wskazuje na to, że samolot próbował wystartować z tzw. drogi kołowania.

To fragment lotniska przeznaczony wyłącznie do przemieszczania się maszyn między pasami startowymi, lądowiskami, bramkami i miejscami postojowymi. Start z tego miejsca to poważne naruszenie procedur i zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe i pojazdy ratownicze.

Pasażerowie musieli pozostać na pokładzie do czasu przyjazdu służb. Około godziny 23:45 rozpoczęła się ewakuacja, po czym wszyscy zostali przewiezieni autobusem z powrotem do terminala.