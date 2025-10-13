Setki tysięcy pielgrzymów z różnych zakątków świata zgromadziły się w Fatimie, by wspólnie świętować 108. rocznicę zakończenia objawień maryjnych. Wśród uczestników szczególnie wyróżniają się Polacy, którzy stanowią jedną z najliczniejszych zagranicznych grup obecnych na uroczystościach.

W rozpoczętych 13 maja 1917 r. i trwających przez pół roku objawieniach maryjnych Matka Boża przekazała trójce fatimskich dzieci przesłanie wzywające ludzkość do nawrócenia, modlitwy i pokuty, a także trzy tajemnice. / Shutterstock

Do Fatimy przybyły tysiące pielgrzymów z całego świata, by uczestniczyć w obchodach 108. rocznicy zakończenia objawień maryjnych.

Polacy stanowią jedną z najliczniejszych grup zagranicznych uczestniczących w uroczystościach, obok pielgrzymów z Włoch, Hiszpanii i Francji.

Uroczystości potrwają do poniedziałku, a część modlitw i czytań odbywa się w języku polskim.

Tłumy pielgrzymów w Fatimie

Fatima, niewielkie miasteczko położone w środkowo-zachodniej Portugalii, ponownie stała się miejscem spotkania tysięcy wiernych z całego świata. W tym roku uroczystości związane z 108. rocznicą zakończenia objawień maryjnych przyciągnęły wyjątkowo dużą liczbę pielgrzymów. Według szacunków, do sanktuarium przybyło ponad 5 milionów osób, a wśród nich szczególnie licznie reprezentowani są Polacy.

Polacy wśród najliczniejszych pielgrzymów

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa sanktuarium, Patricia Duarte, Polacy są jedną z najliczniejszych grup zagranicznych uczestniczących w obchodach. Do Fatimy przyjechali zarówno w zorganizowanych grupach pielgrzymkowych, jak i indywidualnie. W sumie w uroczystościach bierze udział ponad pół tysiąca Polaków. Ich obecność jest zauważalna nie tylko podczas wspólnych modlitw, ale także w trakcie czytań mszalnych, które w niedzielę wieczorem odbywały się również w języku polskim.

Obok Polaków, licznie reprezentowani są także pielgrzymi z Włoch, Hiszpanii i Francji. W tym roku Polacy stanowią trzecią najliczniejszą grupę narodowościową wśród pielgrzymów, zaraz po Portugalczykach i Hiszpanach.

Uroczystości rocznicowe - program i znaczenie

Obchody 108. rocznicy zakończenia objawień maryjnych w Fatimie rozpoczęły się w niedzielę i potrwają do poniedziałkowego popołudnia. Przewodniczy im arcybiskup mozambickiej Beiry, Claudio Dalla Zuanna. W trakcie uroczystości wierni uczestniczą w licznych mszach, procesjach i wspólnych modlitwach, które mają na celu upamiętnienie wydarzeń z 1917 roku.

Objawienia w Fatimie rozpoczęły się 13 maja 1917 roku i trwały przez pół roku. Matka Boża miała wtedy przekazać trójce fatimskich dzieci przesłanie wzywające do nawrócenia, modlitwy i pokuty, a także trzy tajemnice. Według przekazów zapowiedziała również rychłe zakończenie I wojny światowej oraz ustanie prześladowań Kościoła w Portugalii, co wkrótce potem się spełniło.

Fatima - miejsce szczególne dla katolików

Fatima od lat pozostaje jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie. Każdego roku przybywa tu ponad 5 milionów pielgrzymów, którzy chcą oddać hołd Matce Bożej i uczestniczyć w wyjątkowej atmosferze tego miejsca. Obchody rocznicowe są okazją do wspólnej modlitwy, refleksji i duchowego przeżycia dla wiernych z różnych krajów.

W tym roku obecność Polaków w Fatimie jest szczególnie widoczna. Ich liczny udział w uroczystościach podkreśla silne związki łączące Polaków z kultem maryjnym oraz tradycją pielgrzymowania do miejsc świętych.

Uroczystości rocznicowe w Fatimie zakończą się w poniedziałek po południu. Wierni będą mieli okazję uczestniczyć w ostatnich mszach i modlitwach, które zwieńczą tegoroczne obchody. Dla wielu pielgrzymów udział w tych wydarzeniach to nie tylko wyraz wiary, ale także wyjątkowe duchowe doświadczenie, które na długo pozostanie w ich pamięci.