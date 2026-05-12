W katastrofie małego samolotu w Namibii zginęła trójka niemieckich turystów oraz pilot. Wśród ofiar są były menedżer Kaufland, jego żona i syn. Maszyna rozbiła się podczas lotu do Parku Narodowego Namib-Naukluft. Przyczyny tragedii są badane przez służby.

W katastrofie samolotu w Namibii zginęła niemiecka rodzina związana z sieciami Kaufland i Lidl / Shutterstock

W niedzielę, 10 maja, w Namibii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Lekki samolot typu Cessna 210, należący do linii czarterowej Desert Air, rozbił się podczas lotu z lotniska Hosea Kutako, położonego niedaleko stolicy kraju Windhuk, do słynnego parku narodowego Namib-Naukluft. Na pokładzie znajdowały się cztery osoby - pilot i trzech pasażerów, wszyscy będący obywatelami Niemiec.

Ofiary katastrofy w Namibii - znani niemieccy przedsiębiorcy

Według informacji potwierdzonych przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wśród ofiar znalazł się Richard Lohmiller - były menedżer sieci Kaufland, jego żona Silke Lohmiller, przez lata związana z kierownictwem sieci Lidl, oraz ich syn Henry. Czwartą ofiarą jest pilot, również obywatel Niemiec.

Samolot wystartował w niedzielę rano, kierując się w stronę regionu Sossusvlei, znanego z malowniczych, czerwonych wydm. Krótko po starcie kontakt z maszyną został utracony, co natychmiast wywołało alarm. Rozpoczęto intensywną akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowane były lokalne służby ratunkowe oraz pracownicy linii Desert Air. Wrak samolotu odnaleziono dopiero w poniedziałek rano na trudno dostępnym, pustynnym terenie.

Przyczyny katastrofy pozostają nieznane. Namibijska władza lotnicza wszczęła oficjalne dochodzenie, mające na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii. Eksperci analizują zarówno stan techniczny maszyny, jak i warunki pogodowe panujące w regionie w dniu wypadku.

Namibia - popularny kierunek turystyczny

Namibia, położona na południu Afryki, od lat przyciąga turystów z całego świata. Kraj słynie z unikalnych pustynnych krajobrazów, rozległych parków narodowych oraz egzotycznej przyrody. Co roku odwiedza go ponad 100 tysięcy turystów z Niemiec, którzy stanowią największą grupę zagranicznych gości. Ze względu na trudną dostępność wielu atrakcji turystycznych, kluczową rolę w transporcie odgrywają małe samoloty i loty czarterowe.