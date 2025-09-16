35-letni Brytyjczyk i jego 25-letnia rumuńska narzeczona musieli przerwać wakacje w Wenecji i wrócić do swojego domu w Wielkiej Brytanii. Pierwszego dnia po przyjeździe do Wenecji postanowili zażyć kąpieli w Canal Grande. Para została ukarana grzywną w wysokości 450 euro i wydalona z miasta na 48 godzin. Jak zwraca uwagę CNN Travel, to w tym roku 1136. nakaz wydalenia z miasta, 10 z nich dotyczyło pływaków.

Wenecja karze turystów. Para wskoczyła do wody w pobliżu Ponte dell’Accademia / Shutterstock

Brytyjczyk i jego narzeczona, obywatelka Rumuni, zaraz po przybyciu do Wenecji postanowili wykąpać się w słynnym Canal Grande. Wskoczyli do wody w pobliżu Ponte dell’Accademia - drewniano-żelaznego mostu z 1933 r., jednego z czterech nad Canal Grande. Nie uszło to uwadze gondolierów, którzy natychmiast wezwali służby. Duet romantycznych pływaków został wydobyty z wody.

Za pływanie w kanale para została ukarana grzywną w wysokości 450 euro i wydalona z Wenecji na 48 godzin. Jak wynika z danych policji, jest to już 1136. tego typu kara nałożona w tym roku na niesfornych turystów w mieście. Około 10 dotyczyło zakazu pływania.

"Dziękuję gondolierom za współpracę. Wenecję trzeba bronić przed tymi, którzy jej nie szanują. Ochrona miasta oznacza zapewnienie godności mieszkańcom i turystom, którzy traktują je z kulturą" - stwierdziła radna Elisabetta Pesce w oświadczeniu opublikowanym w piątek przez władze miasta.

Pływanie w kanałach Wenecji jest zakazane z różnych powodów chodzi m.in. o duży ruchu łodzi oraz czystość wody (a raczej jej brak).

Zastępca komendanta policji w Wenecji, Gianni Franzoi, przyznał CNN, że jednym z najgorszych skutków ubocznych nadmiernej turystyki jest złe zachowanie turystów, a liczba takich incydentów stale rośnie.

CNN przypomina inne podobne incydenty w Wenecji. Rok temu Australijczyk został ukarany grzywną i wydalony z Włoch za skok z mostu Rialto. Sprawa wydała się, gdy jego znajomi upublicznili ten wyczyn w mediach społecznościowych.

Rok wcześniej dwóch francuskich turystów musiało opuścić Wenecję po kąpieli nago w weneckim kanale w blasku księżyca.

Najoryginalniejszy był jednak obywatel Niemiec, który w sierpniu 2022 roku surfował na jednym z weneckich kanałów.