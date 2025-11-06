Wielka kontrola na paryskim lotnisku Charles de Gaulle (CDG). Objęła ona wszystkie przesyłki od chińskiej platformy Shein, czyli 200 tys. paczek.
- Francuskie służby celne objęły kontrolą wszystkie przesyłki z Shein - to aż 200 tysięcy paczek na lotnisku Charles de Gaulle pod Paryżem.
- Operacja ma na celu sprawdzenie zgodności produktów z przepisami, prawdziwości deklaracji oraz przestrzegania wymogów fiskalnych i celnych.
- Wśród już skontrolowanych przesyłek wykryto niebezpieczne zabawki, kosmetyki niespełniające norm, wadliwe urządzenia elektryczne i podróbki.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Francuska ministra ds. budżetu Amelie de Montchalin przekazała na platformie X, że celem "operacji na wielką skalę" i "wyjątkowym zasięgu" jest skontrolowanie wszystkich przesyłek z produktami z Shein. Władze francuskie chcą w ten sposób "zapewnić zgodność produktów (z przepisami), prawdziwość deklaracji i przestrzeganie wymogów fiskalnych i celnych" - dodała ministra.