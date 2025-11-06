Jak poinformowała, dotąd natrafiono na produkty nielegalne i niespełniające przepisów, jak np.: zabawki niebezpieczne dla dzieci, niespełniające standardów kosmetyki, wadliwe urządzenia elektryczne oraz podróbki.

Procedura zawieszenia Shein

Kontrola - jak zaznaczyła ministra - odbywa się w ramach procedury zawieszenia Shein, wszczętej przez rząd Francji w środę, której celem jest sprawdzenie, czy chińska platforma handlu internetowego działa zgodnie z przepisami. Procedura wszczęta przez rząd trwa 48 godzin.

"Lotnisko CDG jest pierwszą granicą francuską, jednym z głównym punktów, przez który napływają towary pochodzące z międzynarodowego handlu internetowego" - dodała ministra. Wyjaśniła, że przez ten port lotniczy przechodzi 95 proc. wszystkich przesyłek z Chin, które potem rozsyłane są po całym terytorium Francji. Lotnisko CDG jest drugim pod względem skali portem lotniczym w Europie; wolumen przesyłek, które co roku przechodzą przez lotnisko, to średnio 2 mln ton.

Montchalin dodała, że trwająca na lotnisku operacja odzwierciedla determinację rządu, by przywrócić równe zasady dla wszystkich uczestników rynku i chronić konsumentów francuskich.

Wszystkie paczki otwierane

W ramach kontroli wszystkie paczki Shein są na lotnisku CDG otwierane. "Platforma (Shein) nie będzie mogła powiedzieć, że otworzono złe paczki, bo otworzymy wszystkie" - zapowiedziała Montchalin, cytowana przez dziennik "Le Parisien".

W środę rząd Francji poinformował, że wszczął procedurę zawieszenia działalności Shein do czasu, aż platforma wykaże, iż funkcjonuje zgodnie z francuskimi przepisami. Decyzja związana jest z niedawnym skandalem dotyczącym sprzedawania przez Shein lalek erotycznych o wyglądzie dzieci. Również w środę jeden z francuskich parlamentarzystów zwrócił się do prokuratury w Paryżu w związku z produktami oferowanymi na platformie bez żadnych ograniczeń (w tym wiekowych), które we Francji są kwalifikowane jako niebezpieczna broń (np. maczety i toporki).

Równolegle rząd zwrócił się do wymiaru sprawiedliwości z żądaniem zablokowania portalu Shein ze względu na systemowy - jego zdaniem - charakter naruszeń. Działania te wszczęto na kilka godzin przed otwarciem w środę w Paryżu, w prestiżowym domu handlowym BHV, pierwszego stacjonarnego sklepu Shein.