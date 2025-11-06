Ponad połowa Polaków deklaruje zdecydowaną chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę. Kto prowadzi w najnowszym sondażu Opinia24, jak rozkładają się głosy i które partie byłyby w stanie utworzyć rząd?

Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński? Kto wygrałby w wyborach parlamentarnych? / JANEK SKARZYNSKI/AFP/East News / East News

Według badania ośrodka Opinia24 niemal trzy czwarte (73 proc.) Polaków deklaruje chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby miały się one odbyć w najbliższą niedzielę. W pełni zdecydowanych na pójście do urn wyborczych jest 53 proc. badanych, 20 proc. deklaruje, że raczej wzięłoby udział w wyborach.

Poparcie dla partii politycznych

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 33 proc. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,4 proc. Podium wyborcze zamyka Konfederacja, którą popiera 12,6 proc. badanych.

Na Nową Lewicę zagłosowałoby 6,3 proc. Polaków, nieco mniej, bo 5,9 proc., oddałoby głos na Konfederację Korony Polskiej.

Partia Razem cieszy się poparciem 3,1 proc. wyborców. Bardzo niskie wyniki notuje Polska 2050 - 1,7 proc. i Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,4 proc.

Należy podkreślić, że nieco ponad 8 proc. respondentów deklaruje, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

/ Opinia24

Kto mógłby stworzyć rząd?

W stosunku do badania październikowego poparcie dla KO wzrosło o 2,2 proc., co oznacza, że partia Donalda Tuska buduje przewagę nad głównym rywalem - ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego.

Równocześnie, jak zauważa Opinia24, najnowsze dane pokazują wyraźne osłabienie pozostałych partii koalicyjnych. Nieco lepszy wynik notuje jedynie Nowa Lewica.

"Zakładając, że osoby niezdecydowane zagłosowałyby tak, jak ci, którzy mają sprecyzowane preferencje, to właśnie partie po prawej stronie sceny politycznej mogłyby liczyć na ponad pięćdziesiąt procent głosów" - ocenia ekspertka ośrodka badawczego Urszula Krassowska.

Kto mógłby w takiej sytuacji stworzyć rząd? Jednoznacznej odpowiedzi brak.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-5 listopada na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed -mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).