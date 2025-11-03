Francuski minister gospodarki i finansów Roland Lescure zapowiedział możliwość zablokowania dostępu do platformy Shein we Francji po ujawnieniu sprzedaży lalek o charakterze pedofilskim. Sprawą zajmie się prokuratura.

Francuski minister gospodarki i finansów Roland Lescure zapowiedział możliwość zablokowania dostępu do platformy Shein we Francji po ujawnieniu sprzedaży lalek o charakterze pedofilskim (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W poniedziałek rano, podczas rozmowy na antenie RMC i BFM TV, francuski minister gospodarki i finansów Roland Lescure stanowczo zareagował na doniesienia o sprzedaży na Shein dmuchanych lalek o charakterze pedofilskim. Granice zostały przekroczone. Te przedmioty są nielegalne - podkreślił.

Polityk zapowiedział, że jeśli podobne przypadki się powtórzą, rząd będzie miał prawo - i on sam będzie tego żądał - by zablokować dostęp Shein do francuskiego rynku. Prawo jest jasne: jeśli takie zachowania się powtarzają lub jeśli nielegalne przedmioty nie zostaną usunięte w ciągu 24 godzin, rząd może żądać blokady - dodał.

Jak poinformował Roland Lescure, sprawa została już zgłoszona do prokuratury, która wszczyna śledztwo mające wyjaśnić, jak tego typu produkty trafiły na platformę. Minister dodał, że o sprawie został również poinformowany Arcom - francuski regulator mediów i internetu.

Shein usuwa produkty

Afera wybuchła w sobotę, na kilka dni przed otwarciem pierwszego stałego sklepu Shein w Paryżu. Francuska inspekcja handlowa odkryła wówczas "lalki seksualne o dziecięcym wyglądzie" na stronie internetowej chińskiego przedsiębiorstwa. Shein podał, że kontrowersyjne przedmioty zostały już usunięte z oferty.

Shein, azjatycki gigant e-commerce, był już wcześniej wielokrotnie krytykowany za promowanie tzw. fast fashion, czyli koncepcji modowej, w której ubrania są projektowane, produkowane i sprzedawane w ciągu kilku dni, a trendy zmieniają się niemal codziennie.