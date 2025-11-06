"To była moja pierwsza podróż z Sebastianem. Nie wiem, jak doszło do tego wypadku" - pasażerowie bmw, którzy jechali z Sebastianem M. w dniu wypadku na autostradzie A1 we wrześniu 2023 r., zeznawali przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Jak podkreślali, nie mają powodów nie wierzyć Sebastianowi M.

Oskarżony Sebastian M. w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim / Marian Zubrzycki / PAP

Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim trwa proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 16 września 2023 roku.

W tragicznym zdarzeniu zginęła trzyosobowa rodzina: rodzice oraz ich 5-letni syn.

W czwartek zeznawali pasażerowie bmw: Patryk K. i Arkadiusz N., którzy jechali z Sebastianem M. w dniu wypadku.

Krzyknął "O, k...!"

W czwartek zeznawali pasażerowie bmw, którzy w chwili wypadku byli w aucie razem z oskarżonym. Obaj świadkowie - Patryk K. i Arkadiusz N. złożyli wnioski, żeby sąd wyłączył jawność rozprawy na czas składania przez nich zeznań. Sędzia Renata Folkman nie zgodziła się jednak, uzasadniając, że jawność jest podstawową zasadą procesu.

Patryk K. powiedział przed sądem, że tragicznego dnia brał udział w imprezie po turnieju piłkarskim w Łodzi, gdzie wypił dużo alkoholu, a później z kolegą - Arkadiuszem N. znaleźli się w BMW Sebastiana M. Nie pamięta jednak, dokąd jechali. To była moja pierwsza podróż z Sebastianem. Charakterystyczne, że czułem taki spokój, który został zakłócony przez krzyk Sebastiana. Krzyknął "O, k...!" i zaraz poczułem uderzenie. Nie wiem, jak doszło do tego wypadku. Nie pamiętam. Ale wydawało mi się, że to trwało bardzo długo od zderzenia do zatrzymania auta - zeznał świadek.

Odpowiadając przed sądem zasłaniał się niepamięcią, ale potwierdził swoje wcześniejsze zeznania złożone w śledztwie, że po wypadku wysiadł z bmw o własnych siłach i z gaśnicą pobiegł do auta kia, ale po drodze usłyszał od świadków, że nie ma już po co iść.

W śledztwie Patryk K. zeznał też, że Sebastian M. od początku mówił, że kierujący drugim pojazdem (kia) wyjechał bezpośrednio przed bmw, nie dając możliwości uniknięcia zderzenia.

Pasażer z tylnego fotela

Arkadiusz N., pasażer z tylnego fotela bmw przyznał, że nic nie pamięta, bo był wtedy pod wpływem alkoholu. Z opowieści kolegów wiem, że po zderzeniu przeleciałem z tylnego fotela do przodu, a po zderzeniu z bmw kia spaliła się. Ludzie niestety też - zeznał świadek przed sądem.

Ponieważ zeznał, że nic nie pamięta, sędzia odczytała jego zeznania ze śledztwa. W nich też najczęściej pojawiały się odpowiedzi "nie pamiętam". Siedziałem z tyłu za kierowcą. Musieliśmy jechać lewym pasem, bo pamiętam barierki autostradowe po mojej lewej stronie. W pamięci mam slajdy, urywki, a później, że leżałem w karetce - zeznawał w śledztwie.

Dodał w zeznaniach, że z Sebastianem M. widział się następnego dnia. Powiedział mi wtedy, że jechał normalnie - z prędkością autostradową, a kia zajechała mu drogę i nic nie mógł zrobić. Z tego, co powiedział Sebastian, winny był kierowca kii - zeznał w śledztwie świadek. Dodał, że nie ma powodu, by nie wierzyć oskarżonemu, ale chciałby cofnąć tamten dzień, żeby w ogóle go nie było, bo zginęli ludzie.

"Nawet nie dało się podejść"

Sąd przesłuchał także dwoje świadków, których Sebastian M. wyprzedził na autostradzie tuż przed tragedią. Zeznali, że wyprzedziło ich bardzo szybko jadące auto, a chwilę później wjechali na odcinek drogi zasypany częściami rozbitych samochodów i porozrzucanymi przedmiotami i zobaczyli auto odwrócone o 180 stopni, całe zajęte ogniem. Płomienie były takie, że nawet nie dało się podejść - zeznali świadkowie.

Na kolejnym posiedzeniu 25 listopada sąd będzie przesłuchiwał kolejnych świadków w procesie Sebastiana M.

Do śmiertelnego wypadku doszło 16 września 2023 r. na autostradzie A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. W zderzeniu zginęła trzyosobowa rodzina - rodzice i ich 5-letni syn. Zanim prokuratura zdołała przesłuchać Sebastiana M., ten wyjechał za granicę. Został zatrzymany w Dubaju i wydany Polsce w maju br. Od tego czasu przebywa w areszcie tymczasowym. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku Sebastianowi M. grozi kara do 8 lat więzienia.