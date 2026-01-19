Prezydent USA Donald Trump napisał list do premiera Norwegii, Jonasa Gahra Støre, w którym stwierdził, że po tym, jak nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla, "nie czuje się już zobowiązany" myśleć wyłącznie o pokoju na świecie. Treść listu opublikował amerykański dziennikarz Nick Schifrin z PBS. List skierowany był także do wielu ambasadorów państw europejskich w Waszyngtonie z prośbą o przekazanie wiadomości szefom ich rządów.

Trump pisze list ws. nieprzyznania mu Pokojowej Nagrody Nobla. "Nie czuję się już zobowiązany myśleć wyłącznie o pokoju" / BRENDAN SMIALOWSKIAFP / East News

Donald Trump napisał list do premiera Norwegii, w którym stwierdził, że po nieotrzymaniu Pokojowej Nagrody Nobla nie czuje się już zobowiązany myśleć wyłącznie o pokoju.

Prezydent USA krytykuje Danię za rzekomą niezdolność do obrony Grenlandii przed Rosją i Chinami oraz podważa jej prawo do wyspy.

Grozi też europejskim przywódcom cłami, które ci uznali za nieakceptowalne i zapowiedzieli pilne konsultacje w tej sprawie.

Donald Trump podkreślił, że Norwegia nie przyznała mu Pokojowej Nagrody Nobla za "zatrzymanie ośmiu wojen PLUS", dlatego teraz zamierza koncentrować się przede wszystkim na interesach Stanów Zjednoczonych. Dodał, że pokój pozostaje dla niego ważny, ale nie jest już jego jedynym priorytetem.

W liście Trump ponownie skrytykował Danię, twierdząc, że nie jest ona w stanie obronić Grenlandii przed Rosją i Chinami. Zasugerował też, że prawo Danii do wyspy jest wątpliwe, ponieważ "nie ma żadnych pisemnych dokumentów" potwierdzających jej własność.

"To tylko kwestia tego, że łódź przybiła tam setki lat temu, ale nasze łodzie również tam przybiły" - napisał Trump.

Prezydent USA zaznaczył również, że zrobił dla NATO więcej niż ktokolwiek od czasu powstania Sojuszu i oczekuje teraz wzajemności ze strony członków paktu.