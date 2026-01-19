Prezydent USA Donald Trump napisał list do premiera Norwegii, Jonasa Gahra Støre, w którym stwierdził, że po tym, jak nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla, "nie czuje się już zobowiązany" myśleć wyłącznie o pokoju na świecie. Treść listu opublikował amerykański dziennikarz Nick Schifrin z PBS. List skierowany był także do wielu ambasadorów państw europejskich w Waszyngtonie z prośbą o przekazanie wiadomości szefom ich rządów.

Donald Trump podkreślił, że Norwegia nie przyznała mu Pokojowej Nagrody Nobla za "zatrzymanie ośmiu wojen PLUS", dlatego teraz zamierza koncentrować się przede wszystkim na interesach Stanów Zjednoczonych. Dodał, że pokój pozostaje dla niego ważny, ale nie jest już jego jedynym priorytetem.

W liście Trump ponownie skrytykował Danię, twierdząc, że nie jest ona w stanie obronić Grenlandii przed Rosją i Chinami. Zasugerował też, że prawo Danii do wyspy jest wątpliwe, ponieważ "nie ma żadnych pisemnych dokumentów" potwierdzających jej własność.

"To tylko kwestia tego, że łódź przybiła tam setki lat temu, ale nasze łodzie również tam przybiły" - napisał Trump.

Prezydent USA zaznaczył również, że zrobił dla NATO więcej niż ktokolwiek od czasu powstania Sojuszu i oczekuje teraz wzajemności ze strony członków paktu.

Dyplomatyczne tarcia na linii USA-Europa

Premier Norwegii potwierdził otrzymanie wiadomości od Trumpa 18 stycznia. Jak wyjaśnił, była to odpowiedź na krótką wiadomość, którą on i prezydent Finlandii Alexander Stubb wysłali do Trumpa w sprawie groźby nałożenia ceł na osiem europejskich krajów. Politycy mieli poprosić o rozmowę telefoniczną z amerykańskim przywódcą.

Europejscy liderzy uznali groźby celne za "nieodpowiednie" i "nieakceptowalne", zapowiadając pilne konsultacje w celu wypracowania wspólnej odpowiedzi.

W ostatni weekend sytuacja wokół Grenlandii zaostrzyła się - Trump zagroził cłami wobec krajów, które wysłały tam swoich żołnierzy. Jednocześnie domagał się od Danii "usunięcia rosyjskiego zagrożenia" z wyspy, podkreślając, że Kopenhaga nie jest w stanie tego zrobić.

