"NATO mówiło Danii przez 20 lat, że 'musicie oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii'. Niestety, Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł czas i zostanie to zrobione" - oznajmił we wpisie na Truth Social prezydent USA Donald Trump. Napięcie wokół wyspy rośnie po tym, jak w sobotę amerykański przywódca zapowiedział nałożenie ceł na kraje, które wspierały Danię ws. sporu z USA o Grenlandię.
- Donald Trump oskarżył Danię o nieskuteczność działań wobec rosyjskiego zagrożenia dla Grenlandii i zapowiedział, że USA podejmą odpowiednie kroki.
- W związku ze sporem o wyspę prezydent USA ogłosił nałożenie ceł na kraje wspierające Danię.
- Sytuacja zaostrza się, mimo że Grenlandia jest objęta ochroną NATO.
We wpisie na Truth Social prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Dania "nie była w stanie nic zrobić, aby oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii". Duński rząd nie skomentował jeszcze tego zarzutu.
"Teraz nadszedł czas i zostanie to zrobione" - dodał prezydent Trump. Przypomnijmy, Grenlandia jest terytorium autonomicznym Danii.
Sytuacja w geopolityce staje się coraz bardziej napięta, odkąd w sobotę prezydent USA ogłosił nałożenie ceł na kraje UE, które wspierają Danię w sporze ze Stanami Zjednoczonymi o wyspę.
Zgodnie z zapowiedziami Trumpa od 1 lutego 10-procentowe cła będą obowiązywać na towary z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.
Stawki wzrosną do 25 proc. w czerwcu, jeśli nie dojdzie do porozumienia satysfakcjonującego dla Trumpa i będą obowiązywać do czasu finalizacji takiej umowy.
Prezydent USA wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Jednak to z początkiem tego roku jego retoryka się znacznie zaostrzyła.
W ostatnim czasie podkreślał, że "rosnąca obecność Rosji i Chin w Arktyce" sprawia, że wyspa ma kluczowe znaczenie dla interesów strategicznych USA.
Niemniej, jak przypomniała agencja Reutera, Dania i inne europejskie kraje podkreślają, że Grenlandia jest już objęta paktem bezpieczeństwa zbiorowego NATO.