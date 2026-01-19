"NATO mówiło Danii przez 20 lat, że 'musicie oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii'. Niestety, Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł czas i zostanie to zrobione" - oznajmił we wpisie na Truth Social prezydent USA Donald Trump. Napięcie wokół wyspy rośnie po tym, jak w sobotę amerykański przywódca zapowiedział nałożenie ceł na kraje, które wspierały Danię ws. sporu z USA o Grenlandię.

Donald Trump we wpisie na Truth Social oświadczył, że Dania „nie była w stanie nic zrobić, aby oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii” / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP / East News

Donald Trump oskarżył Danię o nieskuteczność działań wobec rosyjskiego zagrożenia dla Grenlandii i zapowiedział, że USA podejmą odpowiednie kroki.

W związku ze sporem o wyspę prezydent USA ogłosił nałożenie ceł na kraje wspierające Danię.

Sytuacja zaostrza się, mimo że Grenlandia jest objęta ochroną NATO.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Trump o zagrożeniu ze strony Rosji

We wpisie na Truth Social prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Dania "nie była w stanie nic zrobić, aby oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii". Duński rząd nie skomentował jeszcze tego zarzutu.

"Teraz nadszedł czas i zostanie to zrobione" - dodał prezydent Trump. Przypomnijmy, Grenlandia jest terytorium autonomicznym Danii.

Wpis prezydenta USA Donalda Trumpa ws. Danii i Grenlandii na platformie Truth Social / Truth Social

Prezydent USA zapowiedział nowe cła

Sytuacja w geopolityce staje się coraz bardziej napięta, odkąd w sobotę prezydent USA ogłosił nałożenie ceł na kraje UE, które wspierają Danię w sporze ze Stanami Zjednoczonymi o wyspę.

Zgodnie z zapowiedziami Trumpa od 1 lutego 10-procentowe cła będą obowiązywać na towary z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Stawki wzrosną do 25 proc. w czerwcu, jeśli nie dojdzie do porozumienia satysfakcjonującego dla Trumpa i będą obowiązywać do czasu finalizacji takiej umowy.

Retoryka Trumpa się zaotrzyła

Prezydent USA wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Jednak to z początkiem tego roku jego retoryka się znacznie zaostrzyła.

W ostatnim czasie podkreślał, że "rosnąca obecność Rosji i Chin w Arktyce" sprawia, że wyspa ma kluczowe znaczenie dla interesów strategicznych USA.

Niemniej, jak przypomniała agencja Reutera, Dania i inne europejskie kraje podkreślają, że Grenlandia jest już objęta paktem bezpieczeństwa zbiorowego NATO.